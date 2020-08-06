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Власть

Гагаринский парк в Симферополе пообещали снова реконструировать

В следующем году в Симферополе опять начнется реконструкция парка имени Гагарина, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он пояснил, что до 15 сентября текущего года власти республики сделают срез общественного мнения, а до 1 октября сформируют техническое задание по реконструкции. Далее, к началу декабря, будет выбрана лучшая концепция и заключен контракт. 

«Наша задача – за несколько лет привести парки Симферополя в полный порядок. Так, планируется благоустройство парка им. Гагарина, зеленой зоны возле ДКП, сквера Мира и других территорий. С 1 июня 2021 года должно быть получено разрешение на выполнение строительно-монтажных работ, которые планируется закончить в 2022 году», - написал Аксенов в Facebook.

Кроме этого, глава Крыма поручил администрации крымской столицы проверить все парковые зоны в городе, а также подумать над возможностью их благоустройства.В начале 2018 года в Симферополе закончилась реконструкция парка имени Гагарина.

Однако тогда горожане остались не довольны новым обликом общественного пространства.  

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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