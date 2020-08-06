Эксперты уверены, что водная проблема ведет Крым к экологической катастрофе

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Власти Крыма готовятся к добыче запасов пресных вод в пределах прилегающей к Крыму части акватории Азовского моря, в целях бесперебойного обеспечения пресной водой Крымского полуострова.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Крыма Андрей Рюмшин.

По словам Андрея Рюмшина, вододефицит на полуострове обсудили на видеоконференции с Министерством экономического развития России.

В качестве первоочередного направления предлагается выполнение поисково-оценочных работ на территории Арабатской стрелки, где могут быть разведаны запасы подземных вод в объеме до 200 тысяч кубометров в сутки.

По информации юриста-международника Бориса Бабина, добыча подземных вод под Азовским морем может привести к необратимым экологическим проблемам.

«В Крыму сложилась катастрофическая ситуация с водопользованием, основной проблемой которой является не Северо-Крымский канал. В частности, водораспределительные системы дают потерю значительных объемов воды (до 50%), а водохранилища горного Крыма (Аянское, Симферопольское, Тайганское) заилены и из-за накопления огромных слоев ила способны аккумулировать проектные объемы воды (до 70% объема утраченного). Особая ситуация в Керчи, для которой ищут водные ресурсы Восточного Крыма. Сейчас воду в Керчь перебрасывают из Нежинского и Новогригорьевского водозаборов (Джанкой, Нижнегорск) по руслу канала. Эта вода может кончиться в любой момент, кроме того возникают огромные потери во время ее переброски», – рассказал эксперт.

Крымскотатарский активист Заир Смедля сообщил, что причиной водной проблемы в Крыму стало нерациональное использование местных водных ресурсов.

«Проблема воды в Крыму существовала всегда, и решить ее удалось благодаря строительству Северо-Крымского канала и подачи днепровской воды. Ранее в Крыму была своя технология земледелия, основанная на бережном отношении к воде, ломать которую стали послевоенные переселенцы, завезенные сюда после депортации ее коренного народа – крымских татар. Начались интенсивные бурения скважин и использование запасов питьевой подземной воды на полив, таким образом появились сотни тысяч орошаемых садов и полей, вследствие чего произошло засоление водных горизонтов. По завершению строительства канала и подачи воды в Крым выкачка воды из скважин значительно сократилась, для поливов стали пользоваться днепровской водой, плюс канал был устроен таким образом, что были созданы участки для подпитки подземных источников, но даже тогда питьевую воду качали из скважин глубиною свыше ста метров. После известных событий 2014 года варварское отношение к подземным источникам стало повторяться. С одной стороны, это и добыча горных пород, когда взрывами уничтожаются горы – естественные аккумуляторы пресной воды, а с другой –бурение дополнительных скважин, для использования их на поливы, после чего дебеты скважин стали резко сокращаться, а водный горизонт стал падать. Началось подсасывание соленых вод, это неминуемо приведет к полному засолению скважин», – сообщил активист.

Заир Смедля отметил, что при такой ситуации с пресной водой, Крым может вскоре утратить статус курорта.

«Разговоры о том, что на большой глубине обнаружили огромные запасы пресной воды, о которых было известно давно, это просто разговоры, потому, что бурение глубоких скважин – дело очень затратное, также недешева и выкачка воды. Такое отношение к воде приведет к тому, что скоро Крым станет не уникальным курортом, а безлюдной голой степью и солончаковой пустыней.», – отметил активист.

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что в Крыму еще есть неиспользуемый запас подземных пресных вод.

«На сегодняшний день основными источниками обеспечения населения Крыма водой являются водохранилища естественного стока и наливные водохранилища системы Северо-Крымского канала, артезианские скважины. Еще один важный аспект: на территории республики имеется неиспользуемый запас подземных пресных вод, которые могут быть использованы для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд», – заявил Гоцанюк.

По информации руководства правительства Крыма, в целях сокращения потерь воды в системах централизованного водоснабжения разработан проект Программы водосбережения по Крыму на 2021-2025 годы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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