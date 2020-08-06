«Даже негде помыться после грязного моря»: блогер сравнил цены на отдых в Турции и Крыму

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Известный крымский блогер Армен Хачатуров решил сравнить стоимость пляжного отдыха в Турции и в Крыму.

Блогер рассказал, что даже в самых обычных крымских санаториях цены в этом сезоне впечатляют.

К примеру, санаторий «Алые паруса» в Феодосии, который считается далеко не самым лучшим и даже не средним, предлагает проживание за 100$ в сутки, еще 300$ за неделю придется потратить на питание.

По словам Хачатурова, точно такие же цены можно найти в пятизвездочных отелях Турции. Он подчеркнул, что сам санаторий неплохой, но рядом нет собственного пляжа.

«То есть, рядом он есть, но это не пляж отеля, и там ровным слоем лежат, без соблюдения дистанции, полтысячи человек. И помыться после моря негде, и труба какая-то подозрительно канализационная в море ныряет», - отмечает блогер.

Также он рассчитал стоимость всего путешествия в Крым.

Перелет из Москвы сейчас стоит почти 8000 рублей, а неделя проживания обойдется примерно в 42000 рублей. Всего одна неделя отдыха влетит туристу в 700$ и это без питания. А еще понадобятся деньги, чтобы добраться до аэропорта и воспользоваться другими услугами. За эти же деньги можно долететь до Турции и отдохнуть в отеле 5 звезд, причем в эту стоимость войдет не только питание, но и алкоголь.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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