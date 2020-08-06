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Власть

Бывший руководитель водоканала Алупки осужден за получение взятки

19:01 четверг, 6 августа 2020
Ялта

Бывший начальник Алупкинской службы водопроводно-канализационного хозяйства государственного унитарного предприятия «Водоканал ЮБК» признан судом виновным в получении взятки.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Приговором Ялтинского городского суда должностное лицо признано виновным в совершении преступления по части 2 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки в крупном размере. Назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в государственных унитарных предприятиях, связанные с осуществлением полномочий представителя власти, осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на один год», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подсудимый получил через посредника взятку в размере 30 тыс рублей за помощь в ускорении процесса и беспрепятственного получения технических условий для присоединения земельного участка к системам водоснабжения и водоотведения «Водоканала ЮБК».

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года бывшего руководителя Алупкинской службы водоканала задержали сотрудники ФСБ. Задержание проходило после того, как посредник получил от представителя гражданки 60 тысяч рублей и передал их часть начальнику службы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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