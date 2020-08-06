Происшествия
Аксенов наградил путевкой в «Артек» спасшую тонувшего ребенка девочку
Глава Крыма Сергей Аксенов наградил семилетнюю Дарью Павлову, которая спасла тонувшего в бассейне ребенка, путевкой в международный детский центр «Артек».
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня мы награждаем настоящую героиню – семилетнюю Дашу Павлову, которая спасла тонущего пятилетнего мальчика, упавшего в бассейн. Крым и вся страна гордятся подвигом юной героини, которая не задумываясь приняла сложное решение, – написал Аксенов. – Такие поступки должны награждаться, поэтому искренне рад вручить Даше подарочный сертификат на приобретение спортивной одежды и путевку в МДЦ «Артек» на следующий год с возможностью самостоятельно выбрать смену, которая будет наиболее удобна».
Также Аксенов поблагодарил родителей девочки за воспитание «настоящего патриота и бесстрашного человека».
Накануне Дарья получила ценный подарок и благодарственное письмо от и.о. руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева. Еще одно награждение ждет девочку на родине – в Туле. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил представить девочку к региональной награде.
Инцидент произошел 1 августа в Уютном (Судак). Девочка заметила, что пятилетний Арсений катался на самокате по территории отеля и упал в бассейн. Дарья без промедления прыгнула в воду, не дав мальчику захлебнуться, а подоспевший вовремя отец тонущего ребенка вытащил его из бассейна.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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