Водный кризис
Развитие сюжета: Симферополь 6 августа останется без воды ● В Крыму начали перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище ● Аксенов вызовет воду на Крым с неба ● Из-за нехватки воды в крымском селе ввели режим ЧС ● Технически возможно: в Украине высказались о подаче воды в Крым
Жители севастопольского села пожаловались на дефицит воды в колодцах
Жители села Черноречье под Севастополем жалуются на дефицит воды в колодцах, которые питает водохранилище.
Об этом сообщил вице-губернатор города Владимир Базаров, передает «Новый Севастополь».
«Мы подъехали к озеру в Терновке, которое питает водохранилище, и увидели, что вода не идет. Сейчас специалисты Севприроднадзора и «Водоканала» дойдут до истока – посмотрят, есть ли препятствия для перетока воды из реки Айтодорки», – рассказал Базаров.
Отмечается, что в планах властей строительство водовода, локальных очистных сооружений, чтобы очищать воду до питьевых норм. Его проектирование начнется в этом году. Ориентировочная стоимость составляет 180 млн рублей.
ГУП «Водоканал» поручено проработать вопрос подвоза питьевой воды жителям Черноречья.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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