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Водный кризис

Жители севастопольского села пожаловались на дефицит воды в колодцах

Жители села Черноречье под Севастополем жалуются на дефицит воды в колодцах, которые питает водохранилище.

Об этом сообщил вице-губернатор города Владимир Базаров, передает «Новый Севастополь».

«Мы подъехали к озеру в Терновке, которое питает водохранилище, и увидели, что вода не идет. Сейчас специалисты Севприроднадзора и «Водоканала» дойдут до истока – посмотрят, есть ли препятствия для перетока воды из реки Айтодорки», – рассказал Базаров.

Отмечается, что в планах властей строительство водовода, локальных очистных сооружений, чтобы очищать воду до питьевых норм. Его проектирование начнется в этом году. Ориентировочная стоимость составляет 180 млн рублей.

ГУП «Водоканал» поручено проработать вопрос подвоза питьевой воды жителям Черноречья.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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