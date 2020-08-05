Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +26
море +25

Происшествия

Жителей Мурманска будут судить в Крыму за организацию азартных игр

08:17 среда, 5 августа 2020

Два жителя Мурманска предстанут в Крыму перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр на территории полуострова в составе преступного сообщества.

Доход от незаконного бизнеса составил 220 млн руб, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 36 и 31 – летних жителей Мурманска по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации), части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, то есть организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере)», – уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, обвиняемые вошли в состав преступного сообщества по незаконной организации и проведению азартных игр. Согласно распределенным ролям, обвиняемые исполняли функции старших администраторов в залах виртуальных игровых автоматов, расположенных в Керчи и Севастополе, осуществляя при этом контроль за деятельностью залов, производили учет преступных доходов, а также расходов на обеспечение преступной деятельности. Кроме того, они начисляли заработную плату участникам преступного сообщества, аккумулировали денежные средства, подбирали персонал (администраторов), производили инструктаж о принципе работы указанных залов, а также о мерах конспирации и противодействия правоохранительным органам.

«Действуя в составе преступного сообщества, обвиняемые систематически получали часть дохода от преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети интернет совершенных организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере. Доход, полученный вышеуказанным преступным сообществом, составил более 220 млн руб», – добавили в надзорном ведомстве.

С утвержденными обвинительными заключениями уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. По уголовному делу в отношении остальных членов преступного сообщества в настоящее время проводится предварительное расследование.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Киеве задержали экс-бойца ополчения Крыма. Сотрудники СБУ и прокуратуры АРК задержали в Киеве гражданина Украины по подозрению в участии в крымском «народном ополчении».

Бывший директор и бухгалтер бахчисарайского МУП предстанут перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие».

Прокуратура требует закрыть дельфинарий Севастополя. Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушение в работе двух дельфинариев Севастополя.

В Крыму задержали россиянку за мошенничество. Сотрудники полиции задержали в Ялте девушку, которую разыскивали их коллеги из Краснодарского края.

Водный кризис
В Крыму начали перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище

В Крыму начали перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище фото

В Крыму начался переброс воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское для дальнейшего снабжения водой Симферополя.

Курортный сезон
Эксперт: в Крыму часто невежливо относятся к гостям

Эксперт: в Крыму часто невежливо относятся к гостям

Неудовлетворенность россиян отдыхом в Крыму часто связана с их же нежеланием заранее бронировать места в отелях, а также необоснованным повышением цен и грубым поведением местных предпринимателей.

Сюжет
Курортный сезон

Курортный сезон

Новости курортного сезона

Власть
«Задрали цены под потолок»: в Крыму жалуются на стоимость продуктов

«Задрали цены под потолок»: в Крыму жалуются на стоимость продуктов

Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что на полуострове жалуются на завышенные цены на продукты.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации