Жителей Мурманска будут судить в Крыму за организацию азартных игр

Два жителя Мурманска предстанут в Крыму перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр на территории полуострова в составе преступного сообщества.

Доход от незаконного бизнеса составил 220 млн руб, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 36 и 31 – летних жителей Мурманска по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации), части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, то есть организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере)», – уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, обвиняемые вошли в состав преступного сообщества по незаконной организации и проведению азартных игр. Согласно распределенным ролям, обвиняемые исполняли функции старших администраторов в залах виртуальных игровых автоматов, расположенных в Керчи и Севастополе, осуществляя при этом контроль за деятельностью залов, производили учет преступных доходов, а также расходов на обеспечение преступной деятельности. Кроме того, они начисляли заработную плату участникам преступного сообщества, аккумулировали денежные средства, подбирали персонал (администраторов), производили инструктаж о принципе работы указанных залов, а также о мерах конспирации и противодействия правоохранительным органам.

«Действуя в составе преступного сообщества, обвиняемые систематически получали часть дохода от преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети интернет совершенных организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере. Доход, полученный вышеуказанным преступным сообществом, составил более 220 млн руб», – добавили в надзорном ведомстве.

С утвержденными обвинительными заключениями уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. По уголовному делу в отношении остальных членов преступного сообщества в настоящее время проводится предварительное расследование.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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