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«Задрали цены под потолок»: в Крыму жалуются на стоимость продуктов
фото © Крым.реалии
Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что на полуострове жалуются на завышенные цены на продукты.
Об этом он сказал на заседании правительства Крыма.
«Зачастую звонят люди и говорят, что в некоторых случаях прямо на голову садятся, и стоимость, начиная от молока и хлеба, задирают под самый потолок. Все должны помнить, что работать надо в длинную, работать на свою репутацию, а пытаться за один месяц сорвать все, задрав цены под потолок, и рассчитывать, что потом приедут другие и с ними поступим так же, это неправильно, не по-человечески с точки зрения бизнеса», – заявил Аксенов.
Напомним, несмотря на коронавирус власти Симферополя планируют с 8 августа по 30 сентября провести расширенную сельскохозяйственную ярмарку. Информация об этом размещена на сайте администрации Симферополя.
Тем временем, в Ялте проверяющим разрешили изымать товары у стихийных торговцев.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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