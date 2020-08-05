Власти назвали причину смертельного ДТП под Белогорском

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Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Напомним, что 31 июля около 5 часов микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter 315CDI», следовавший из Краснодара в Симферополь, на участке 167-168 км автодороги «Таврида» в районе села Русаковка Белогорского района, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Камаз» с прицепом. На момент столкновения в салоне микроавтобуса находились 18 человек, из которых 8 пассажиров и водитель получили травмы несовместимые с жизнью. Скорость движения микроавтобуса в момент столкновения составляла более 100 км/ч при допустимой 90 км/ч.

Следователями управления по расследованию особо важных дел установлено, что с 30 по 31 июля индивидуальным предпринимателем на территории Республики Крым оказывались услуги по перевозке пассажиров и багажа, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, с использованием транспортного средства «Mercedes-Benz Sprinter 315CDI» под управлением 48-летнего жителя Нижнегорского района Республики Крым.

Так, 30 июля данный микроавтобус под управлением водителя выехал в 14 часов с территории Республики Крым в Краснодарский край, а 31 июля в 2 часа 22 минуты микроавтобус находился на Крымском мосту в обратном направлении, что было зафиксировано видеокамерами системы «Поток». Данное обстоятельство свидетельствует о том, что водитель надлежащим образом не отдыхал, и мог находиться в утомленном состоянии и заснуть за рулем.

По инициативе руководства Главного следственного управления прокуратурой Республики Крым уголовное дело, возбужденное МВД по Республики Крым по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление, а также инициировано проведение соответствующих проверок деятельности ИП Донец прокуратурой Республики Крым, Министерством транспорта Республики Крым, инспекцией по труду, ГИБДД.

В настоящее время следствием отрабатываются три основные версии: несоблюдение организатором перевозки условий труда-отдыха водителя; неисполнение им требований по инструктажу, стажировке, обучению, аттестации водителя; необеспечение организатором перевозки технической исправности транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров.

По предварительным данным, непосредственной причиной дорожно-транспортного происшествия явилось нарушение водителем микроавтобуса правил дорожного движения.

Следователями управления по расследованию особо важных дел проводятся все необходимые следственные действия и иные мероприятия для всесторонней отработки следственных версий, установления причин и условий, способствовавших совершению данного преступления.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства Главного следственного управления.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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