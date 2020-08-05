Власти Крыма хотят внести в законодательство понятие «гостевой дом»

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру курортов и туризма РК до конца года подготовить законопроект по легализации частных объектов размещения и внесения в законодательство понятия «гостевой дом».

Об этом Аксенов заявил сегодня на заседании Совета министров республики.

«Основная у вас задача – до конца года внести законопроект в части легализации средств размещения, то есть придания статуса «гостевой дом», – сказал он. – Предварительно, в результате работы всех комиссий с муниципалитетами и минкурортов, у нас выявлено более 9 тыс объектов, которые потенциально занимаются сдачей жилья, построенного на участках с целевым назначением «индивидуальное жилищное строительство». Соответственно, используются в коммерческих целях».

Глава Крыма подчеркнул, что поддерживает такой вид заработка для местного населения, но работать подобные объекты размещения должны легально. «Условия взаимоотношений с государством должны быть лучше, чем те, которые у них были до этого», – подчеркнул Аксенов.

Он также напомнил, что до конца года не будут проводиться проверки объектов размещения.

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Вопрос о легализации частных объектов размещения обсуждается в Крыму много лет. В 2015 году представители малых отелей Крыма обратились в Совет министров республики с предложением возобновить практику оформления патентов на сдачу жилья внаем для крымчан, самозанятых в туристической отрасли, одновременно предоставив контрольные функции налоговой службе и местным органам власти. Годом ранее, когда такой патент выдавался в качестве эксперимента, из 4 тысяч частников такие свидетельства получили почти 2,8 тысячи. Но одобрить эту инициативу помешало отсутствие в законодательстве понятия «самозанятый», которое было введено только в 2017 году.

Весной 2019 года министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил о поступившем предложении принять участие в эксперименте по налогообложению самозанятых граждан. Министр уточнил, что соответствующее предложение было получено после четырех отрицательных заключений на крымскую инициативу по введению патентов для физических лиц, чтобы решить вопрос легализации мини-отелей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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