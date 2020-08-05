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Власть

Вице-премьер Крыма наблюдал за избиением своего водителя

15:56 среда, 5 августа 2020

Водителя госавтобазы, обслуживающего зампреда правительства Крыма-куратора правоохранителей, избили на глазах его вип-пассажира, который ничего не сделал для оказания помощи.

Об этом инциденте сообщили анонимы в Telegram. Они же опубликовали видео происшествия.

На записи, сделанной, по всей видимости, камерой наружного наблюдения видно, что к какому-то зданию подъезжает служебная «Тойота», из которой выходит чиновник, при этом машина закрыла проезд для ехавшей ей встречу другой машине. Вице-премьер идет к зданию, в это же время из второй машины выходит водитель, он направляется к «Тойоте», открывает дверь со стороны водителя и бьет его руками и ногами. На это смотрит заместитель председателя правительства Крыма.

Высокопоставленный чиновник позже подходит к нападающему и трогает его за плечо. Тот продолжает бить водителя служебной машины и кидаться на него. После чего отходит, садится в свой автомобиль и уезжает, когда «Тойота» освободила ему проезд. Вице-премьер-министр уходит по своим делам.

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