В Сочи два медведя насмерть загрызли маленького мальчика

В Краснодарском крае медведи насмерть загрызли одиннадцатилетнего ребенка, сообщает СУСК РФ по Кубани.

По данным следствия, трагедия произошла накануне вечером в поселке Дагомыс (Сочи).

Мальчик гулял по участку, арендованному одной из коммерческих организаций. При этом на местности был вольер с дикими медведями.

«11-летний ребенок через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения подошел к вольеру, в результате чего животные напали на мальчика, причинив ему множественные телесные повреждения. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, а также выясняют правомерность содержания диких зверей и соблюдение условий безопасности их содержания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спасатели сняли в Алуште с шестиметровой стены неадекватного мужчину. Команда спасателей сняла с шестиметровой стены на грузовом причале в Алуште мужчину «с явным нарушением координации и в неадекватном состоянии».

В Крыму два внедорожника врезались лоб в лоб: трое пострадавших. Ночью с 4 на 5 августа на трассе Симферополь-Алушта произошло лобовое столкновение двух внедорожников – Hyundai Solaris и Volkswagen Touran.

Свидание в Судаке обошлось туристке в 100 тысяч рублей. В Судаке местный житель обокрал туристку, которую позвал на свидание.

В Крыму 7-летняя девочка из Тулы спасла упавшего в бассейн 5-летнего мальчика. Глава МЧС РК Сергей Шахов поручил представить к награде девочку, бросившуюся в бассейн для спасения своего друга.