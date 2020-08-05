Происшествия
В Сочи два медведя насмерть загрызли маленького мальчика
В Краснодарском крае медведи насмерть загрызли одиннадцатилетнего ребенка, сообщает СУСК РФ по Кубани.
По данным следствия, трагедия произошла накануне вечером в поселке Дагомыс (Сочи).
Мальчик гулял по участку, арендованному одной из коммерческих организаций. При этом на местности был вольер с дикими медведями.
«11-летний ребенок через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения подошел к вольеру, в результате чего животные напали на мальчика, причинив ему множественные телесные повреждения. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.
Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.
По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, а также выясняют правомерность содержания диких зверей и соблюдение условий безопасности их содержания.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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