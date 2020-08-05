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В Симферополе пообещали не сносить деревья при благоустройстве скверов

Благоустройство общественных пространств в Симферополе в 2020 году не предполагает сноса зеленых насаждений.

Об этом в интервью сообщила глава администрации города Елена Проценко.

«На данный момент никаких порубочных билетов нет, массовый снос зеленых насаждений не предусмотрен. Больше всего зеленых насаждений сейчас расположено в сквере у ДКП и на бульваре Ленина. Мы планируем обрезать сухие аварийные деревья, кронировать их, чтобы не было нависания над дорогами и общественными зонами, – отметила Проценко. – Возможно, в каких-то местах придется убрать старое дерево, но это будет минимальное количество деревьев. И, конечно, вместо них будут высажены другие».

По ее словам, в ремонтируемых скверах запланирована масштабная высадка кустарников и цветов.

В 2020 году Симферополь по соглашению между правительством Москвы и Совмином Крыма получил почти 900 млн рублей. В программу по благоустройству вошли семь общественных территорий. Это территория, прилегающая к Дворцу культуры профсоюзов, зеленая зона на бульваре Ленина, скверы Потемкина и Героев социалистического труда, территория по улице Киевской между гостиницей «Москва» и центральным автовокзалом, а также зеленые зоны на улицах Киевской и Севастопольской вдоль проезжей части.

Кроме того, в этом году будут благоустроены 36 внутридворовых пространств. В перечень входят также 25 остановочных павильонов и 80 контейнерных площадок.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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