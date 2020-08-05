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Власть

В Севастополе украинские долгострои будут системно легализовывать

В Севастополе украинские долгострои будут системно легализовывать

фото © Новости Крыма

Еженедельно в правительстве будут рассматривать случаи не введенных в эксплуатацию многоэтажек.

В правительстве Севастополя вплотную займутся вопросом возможной легализации многоквартирных домов, построенных до 2014-го года, но до сих пор не введенных в эксплуатацию. Решать судьбу украинских долгостроев будет еженедельно рабочая группа.

Соответствующее поручение в понедельник на аппаратном совещании вице-губернатору Денису Солодовникову дал врио губернатора города Михаил Развожаев.

Как уточнялось такие заседания будут проводиться «минимум два раза в неделю», на них будут присутствовать представители инициативных групп обсуждаемых домов.

График проведения таких заседаний будет публиковаться. По словам Развожаева, это позволит людям понимать «логику, куда мы движемся». Первое заседание назначено на вторник, 4 августа.

Напомним, в конце июля этого года Михаил Развожаев распорядился легализовать два дома украинского наследия на улице Шевченко, 14 и 16. А уже через несколько дней, департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешения на ввод в эксплуатацию многоэтажек. Жильцы домов более 10 лет не могли оформить права собственности на свои квартиры.

По словам врио губернатора, на данный момент в городе порядка 10 домов, легализовать которые более-менее просто. В ближайшее время планируется решить судьбу ещ` 2-3 из них.

Сложнее обстоит дело с многоквартирными домами, построенными на землях ИЖС, отметил Развожаев. Тем не менее, заверили в правительстве, рассматривать рабочая группа будет абсолютно все дома, внесенные в реестр не введенных в эксплуатацию, однако не все они могут закончится положительным решением.

В тексте использованы материалы: Форпост

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