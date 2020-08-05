Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +29
море +24

Происшествия

В Севастополе двоих детей унесло в море на резиновой лодке

В Севастополе двоих детей унесло в море на резиновой лодке

фото © Кубанские новости

В Севастополе двоих детей 10 и 17 лет в резиновой лодке унесло в открытое море. ЧП произошло поздно вечером районе мыса Фиолент.

Детей спас капитан яхты, проплывающей неподалеку.

«Услышав их крики о помощи, капитан яхты «Победа» оказал им помощь, подняв пострадавших на борт, и позвонил в службу спасения», - сообщили в Центре гражданской защиты Севастополя.

Для помощи детям понадобилось два поисково-спасательных отряда. Спасатели эвакуировали пострадавших из труднодоступного места, на катере доставили к берегу и передали отцу. Медицинская помощь детям не потребовалась.

Как сообщалось ранее, в море возле Анапы опрокинулся прогулочный катер, в котором находилось десять туристов, в том числе четыре ребенка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Алупке спасли шестерых каякеров. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 2 события, спасено 8 человек.

Трое на матрасе: в Крыму снова спасли туристов в море. Троих человек спасли у берегов поселка в Ленинском районе, сообщает пресс-служба МЧС РК.

В крымском МЧС рассказали как уберечь детей от происшествий на летних каникулах. Во время летних каникул, когда дети часто предоставлены сами себе, задача взрослых — научить их правилам безопасности и подать правильный пример.

В Крыму унесло в море серфингиста. Вчера в 11:40 во время патрулирования прибрежной полосы спасатели обнаружили в море мужчину, подающего знаки о помощи.

Происшествия
В Крыму шестилетнего ребенка накрыло волной, он в реанимации

В Крыму шестилетнего ребенка накрыло волной, он в реанимации

На пляже «Лазурный берег» в Евпатории 6-летнего ребенка накрыло волной, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма.

Коронавирус в Крыму
Скончался еще один севастополец с коронавирусом

Скончался еще один севастополец с коронавирусом

Еще один севастополец с поставленным диагнозом COVID-19 скончался за сутки в больнице города. Пациенту было 78 лет.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Водный кризис
В Крыму начали перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище

В Крыму начали перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище фото

В Крыму начался переброс воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское для дальнейшего снабжения водой Симферополя.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации