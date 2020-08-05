Происшествия
В Севастополе двоих детей унесло в море на резиновой лодке
фото © Кубанские новости
В Севастополе двоих детей 10 и 17 лет в резиновой лодке унесло в открытое море. ЧП произошло поздно вечером районе мыса Фиолент.
Детей спас капитан яхты, проплывающей неподалеку.
«Услышав их крики о помощи, капитан яхты «Победа» оказал им помощь, подняв пострадавших на борт, и позвонил в службу спасения», - сообщили в Центре гражданской защиты Севастополя.
Для помощи детям понадобилось два поисково-спасательных отряда. Спасатели эвакуировали пострадавших из труднодоступного места, на катере доставили к берегу и передали отцу. Медицинская помощь детям не потребовалась.
Как сообщалось ранее, в море возле Анапы опрокинулся прогулочный катер, в котором находилось десять туристов, в том числе четыре ребенка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Алупке спасли шестерых каякеров. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 2 события, спасено 8 человек.
Трое на матрасе: в Крыму снова спасли туристов в море. Троих человек спасли у берегов поселка в Ленинском районе, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В крымском МЧС рассказали как уберечь детей от происшествий на летних каникулах. Во время летних каникул, когда дети часто предоставлены сами себе, задача взрослых — научить их правилам безопасности и подать правильный пример.
В Крыму унесло в море серфингиста. Вчера в 11:40 во время патрулирования прибрежной полосы спасатели обнаружили в море мужчину, подающего знаки о помощи.
В Крыму шестилетнего ребенка накрыло волной, он в реанимации
На пляже «Лазурный берег» в Евпатории 6-летнего ребенка накрыло волной, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма.
Скончался еще один севастополец с коронавирусом
Еще один севастополец с поставленным диагнозом COVID-19 скончался за сутки в больнице города. Пациенту было 78 лет.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Еще один автобус разбился в Крыму: 14 пострадавших
Четырнадцать пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Севастополе.
1 августа
В Крыму начали перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище фото
В Крыму начался переброс воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское для дальнейшего снабжения водой Симферополя.