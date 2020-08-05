В Севастополе двоих детей унесло в море на резиновой лодке

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В Севастополе двоих детей 10 и 17 лет в резиновой лодке унесло в открытое море. ЧП произошло поздно вечером районе мыса Фиолент.

Детей спас капитан яхты, проплывающей неподалеку.

«Услышав их крики о помощи, капитан яхты «Победа» оказал им помощь, подняв пострадавших на борт, и позвонил в службу спасения», - сообщили в Центре гражданской защиты Севастополя.

Для помощи детям понадобилось два поисково-спасательных отряда. Спасатели эвакуировали пострадавших из труднодоступного места, на катере доставили к берегу и передали отцу. Медицинская помощь детям не потребовалась.

Как сообщалось ранее, в море возле Анапы опрокинулся прогулочный катер, в котором находилось десять туристов, в том числе четыре ребенка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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