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Происшествия

В Крыму шестилетнего ребенка накрыло волной, он в реанимации

В Крыму шестилетнего ребенка накрыло волной, он в реанимации

фото © Новости Крыма

На пляже «Лазурный берег» в Евпатории 6-летнего ребенка накрыло волной, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма.

В ведомстве отметили, что спасатель, который находился на пляже, оказал помощь ребенку и передал его медикам.

«Диагноз: неполное утопление в морской воде. Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение Евпаторийской детской больницы. Состояние средней тяжести», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на пляже «Искра» в Евпатории из моря достали тело мужчины. По предварительным данным, он утонул.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В Крыму шестилетнего ребенка накрыло волной, он в реанимации

В Крыму шестилетнего ребенка накрыло волной, он в реанимации

На пляже «Лазурный берег» в Евпатории 6-летнего ребенка накрыло волной, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма.

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