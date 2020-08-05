Происшествия
В Крыму шестилетнего ребенка накрыло волной, он в реанимации
фото © Новости Крыма
На пляже «Лазурный берег» в Евпатории 6-летнего ребенка накрыло волной, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма.
В ведомстве отметили, что спасатель, который находился на пляже, оказал помощь ребенку и передал его медикам.
«Диагноз: неполное утопление в морской воде. Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение Евпаторийской детской больницы. Состояние средней тяжести», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на пляже «Искра» в Евпатории из моря достали тело мужчины. По предварительным данным, он утонул.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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