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Власть

В Крыму пообещали привить от гриппа 90 процентов детей

09:42 среда, 5 августа 2020

В республике готовятся к сезону гриппа.

Об этом во время очередного заседания Совета министров РК сообщила вице-премьер министр Республики Крым Елена Романовская.

— Мы уже готовимся к сезону гриппа, сейчас будет для всех муниципальных образований и учреждений здравоохранения особая задача, это график вакцинации. В первую очередь это группы риска, это дети и старшее поколение. (…) Не менее 70% населения Крыма должно быть вакцинировано и до 90% детей и старшего поколения в обязательном порядке, — сообщила Романовская.

Вице-премьер подчеркнула, что «дети должны прийти в школу вакцинированными в осенне-зимний период, если мы хотим продолжать учиться в очном режиме».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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