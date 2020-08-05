Власть
В Крыму пообещали привить от гриппа 90 процентов детей
В республике готовятся к сезону гриппа.
Об этом во время очередного заседания Совета министров РК сообщила вице-премьер министр Республики Крым Елена Романовская.
— Мы уже готовимся к сезону гриппа, сейчас будет для всех муниципальных образований и учреждений здравоохранения особая задача, это график вакцинации. В первую очередь это группы риска, это дети и старшее поколение. (…) Не менее 70% населения Крыма должно быть вакцинировано и до 90% детей и старшего поколения в обязательном порядке, — сообщила Романовская.
Вице-премьер подчеркнула, что «дети должны прийти в школу вакцинированными в осенне-зимний период, если мы хотим продолжать учиться в очном режиме».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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