В Крыму не успевают готовиться к отопительному сезону

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Муниципалитеты Республики Крым к концу июля 2020 года отстают на 5% от плана готовности сетей к отопительному сезону.

Об этом сообщила замминистра ЖКХ республики Стелла Демидюк во время заседания совета министров Крыма.

«Готовность Республики Крым по состоянию на 29 июля составляет 57% при плане 62%, то есть отставание на 5% в целом по республике», - пояснила чиновница.

Наиболее низкая готовность наблюдается в Евпатории и Сакском районе – там готово 38% котельных. Нулевая готовность в Красноперекопске: хотя на город всего одна котельная, к ее наладке еще не приступили.

По подготовке тепловых сетей отстают Феодосия (32% готовности), Сакский район (33%), Черноморский район (49%). По водопроводным сетям отставание есть в Бахчисарайском районе (41% готовности), Джанкое (10%) и Красногвардейском районе (85).

«По подготовке многоквартирных домов в Джанкое (готовность – ред.) -34%, Сакском районе – 45%. На 31 июля не получено ни одного акта готовности МКД в Алуште, Евпатории, Саках, Ялте, Белогорском, Джанкойском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Симферопольском, Советском и Черноморском районах», - перечислила Демидюк.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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