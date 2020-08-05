Власть
В Крыму не успевают готовиться к отопительному сезону
фото © Новости Крыма
Муниципалитеты Республики Крым к концу июля 2020 года отстают на 5% от плана готовности сетей к отопительному сезону.
Об этом сообщила замминистра ЖКХ республики Стелла Демидюк во время заседания совета министров Крыма.
«Готовность Республики Крым по состоянию на 29 июля составляет 57% при плане 62%, то есть отставание на 5% в целом по республике», - пояснила чиновница.
Наиболее низкая готовность наблюдается в Евпатории и Сакском районе – там готово 38% котельных. Нулевая готовность в Красноперекопске: хотя на город всего одна котельная, к ее наладке еще не приступили.
По подготовке тепловых сетей отстают Феодосия (32% готовности), Сакский район (33%), Черноморский район (49%). По водопроводным сетям отставание есть в Бахчисарайском районе (41% готовности), Джанкое (10%) и Красногвардейском районе (85).
«По подготовке многоквартирных домов в Джанкое (готовность – ред.) -34%, Сакском районе – 45%. На 31 июля не получено ни одного акта готовности МКД в Алуште, Евпатории, Саках, Ялте, Белогорском, Джанкойском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Симферопольском, Советском и Черноморском районах», - перечислила Демидюк.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе пообещали не сносить деревья при благоустройстве скверов. Благоустройство общественных пространств в Симферополе в 2020 году не предполагает сноса зеленых насаждений.
Аксенов вызовет воду на Крым с неба. Совмин республики в пик туристического сезона решил организовать сезон дождей за 25,5 миллиона, но результат никто не гарантирует.
Из-за прорыва трубы в центре Симферополя перекрыли улицу. На улице Сергеева-Ценского в Симферополе ведутся восстановительные работы из-за прорыва трубы.
Из-за нехватки воды в крымском селе ввели режим ЧС. В селе Мирное Симферопольского района введен режим чрезвычайной ситуации из-за понижения дебитного уровня воды в одной из скважин.
В Крыму шестилетнего ребенка накрыло волной, он в реанимации
На пляже «Лазурный берег» в Евпатории 6-летнего ребенка накрыло волной, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма.
Скончался еще один севастополец с коронавирусом
Еще один севастополец с поставленным диагнозом COVID-19 скончался за сутки в больнице города. Пациенту было 78 лет.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Еще один автобус разбился в Крыму: 14 пострадавших
Четырнадцать пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Севастополе.
1 августа
В Крыму начали перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище фото
В Крыму начался переброс воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское для дальнейшего снабжения водой Симферополя.