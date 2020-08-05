Водный кризис
Развитие сюжета: Аксенов вызовет воду на Крым с неба ● Из-за нехватки воды в крымском селе ввели режим ЧС ● Технически возможно: в Украине высказались о подаче воды в Крым ● В МИД России назвали «антигуманитарными» действия Киева по прекращению поставок воды в Крым ● В Севастополе создали умную систему наблюдения за водохранилищем
В Крыму начали перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище
фото © Крым.реалии
В Крыму начался переброс воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское для дальнейшего снабжения водой Симферополя.
Временный трубопровод, состоящий в свою очередь из 15 металлических труб диаметром 150 миллиметров, подходит к правому берегу водохранилища, недалеко от устья реки Салгир. Для этого военные прорубали широкую просеку в балке лесозащитной зоны, что окружает водохранилище с восточной стороны.
Вода идет не из всех проложенных труб, а только из пяти. Вокруг труб на берегу водохранилища уложено несколько железобетонных плит.
Трубы непосредственно пересекают проселочную дорогу вдоль берега водохранилища, по которой жители Симферополя совершают прогулки на велосипедах, лошадях, а также осуществляется проезд легкового транспорта. Пока военные запретили кому-либо близко приближаться к месту истока водопроводной воды.
В Минобороны России утверждали, что подразделения российской армии проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который должен соединить Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму для дальнейшего снабжения водой Симферополя.
11 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крым прибыли водопроводные трубы, которые временно будут соединять Тайганское водохранилище с системой водоснабжения Симферополя.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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В Крыму начали перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище фото
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