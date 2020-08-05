В Крыму начали перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище

фото © Крым.реалии

В Крыму начался переброс воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское для дальнейшего снабжения водой Симферополя.

Временный трубопровод, состоящий в свою очередь из 15 металлических труб диаметром 150 миллиметров, подходит к правому берегу водохранилища, недалеко от устья реки Салгир. Для этого военные прорубали широкую просеку в балке лесозащитной зоны, что окружает водохранилище с восточной стороны.

Вода идет не из всех проложенных труб, а только из пяти. Вокруг труб на берегу водохранилища уложено несколько железобетонных плит.

Трубы непосредственно пересекают проселочную дорогу вдоль берега водохранилища, по которой жители Симферополя совершают прогулки на велосипедах, лошадях, а также осуществляется проезд легкового транспорта. Пока военные запретили кому-либо близко приближаться к месту истока водопроводной воды.

В Минобороны России утверждали, что подразделения российской армии проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который должен соединить Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму для дальнейшего снабжения водой Симферополя.

11 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крым прибыли водопроводные трубы, которые временно будут соединять Тайганское водохранилище с системой водоснабжения Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов вызовет воду на Крым с неба. Совмин республики в пик туристического сезона решил организовать сезон дождей за 25,5 миллиона, но результат никто не гарантирует.

Из-за прорыва трубы в центре Симферополя перекрыли улицу. На улице Сергеева-Ценского в Симферополе ведутся восстановительные работы из-за прорыва трубы.

Из-за нехватки воды в крымском селе ввели режим ЧС. В селе Мирное Симферопольского района введен режим чрезвычайной ситуации из-за понижения дебитного уровня воды в одной из скважин.

Технически возможно: в Украине высказались о подаче воды в Крым. Северо-Крымский канал готов к приему днепровской воды и никаких технический препятствий для этого нет.