Власть
В Крыму главбух получила срок за махинации с бюджетными деньгами
Крымские правоохранители вскрыли преступную схему хищений бюджетных средств, созданную главным бухгалтером учреждения.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
«Установлено, что в Симферополе главный бухгалтер одного из ведомственных учебных центров похищала денежные средства, предназначенные для текущего ремонта здания, который в действительности не проводился. Средства в безналичной форме переводились на лицевой счет ее знакомого предпринимателя, который не был осведомлен о преступных намерениях женщины», – говорится в сообщении.
По данным МВД, главный бухгалтер использовала подставной счет для обналичивания денег, которые предполагалось использовать для выплат строителям при проведении работ.
На протяжении длительного времени женщина изготавливала заявки на кассовые расходы с заведомо ложными данными о назначении платежей и направляла в органы казначейства, а затем распоряжалась полученными деньгами по своему усмотрению.
С целью сокрытия преступлений бухгалтер подготовила и подписала ряд документов с ложными данными о договорных обязательствах и выполненных работах. Всего с 2017 по 2019 годы главбух похитила 3,1 млн рублей.
Киевский райсуд Симферополя признал женщину виновной в мошенничестве, неправомерном обороте средств и подделке документов и приговорил ее к трем годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом в размере 120 тысяч рублей. При этом назначенное наказание заменено условным с испытательным сроком три года.
Кроме того, в рамках рассмотрения гражданского иска суд обязал подсудимую возместить материальный ущерб своему предприятию.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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