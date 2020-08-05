В Крыму главбух получила срок за махинации с бюджетными деньгами

Крымские правоохранители вскрыли преступную схему хищений бюджетных средств, созданную главным бухгалтером учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Установлено, что в Симферополе главный бухгалтер одного из ведомственных учебных центров похищала денежные средства, предназначенные для текущего ремонта здания, который в действительности не проводился. Средства в безналичной форме переводились на лицевой счет ее знакомого предпринимателя, который не был осведомлен о преступных намерениях женщины», – говорится в сообщении.

По данным МВД, главный бухгалтер использовала подставной счет для обналичивания денег, которые предполагалось использовать для выплат строителям при проведении работ.

На протяжении длительного времени женщина изготавливала заявки на кассовые расходы с заведомо ложными данными о назначении платежей и направляла в органы казначейства, а затем распоряжалась полученными деньгами по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступлений бухгалтер подготовила и подписала ряд документов с ложными данными о договорных обязательствах и выполненных работах. Всего с 2017 по 2019 годы главбух похитила 3,1 млн рублей.

Киевский райсуд Симферополя признал женщину виновной в мошенничестве, неправомерном обороте средств и подделке документов и приговорил ее к трем годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом в размере 120 тысяч рублей. При этом назначенное наказание заменено условным с испытательным сроком три года.

Кроме того, в рамках рассмотрения гражданского иска суд обязал подсудимую возместить материальный ущерб своему предприятию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пиротехники уничтожили семь авиабомб в Севастополе. Сотрудники МЧС уничтожили семь авиабомб времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории Севастополя.

В Киеве задержали экс-бойца ополчения Крыма. Сотрудники СБУ и прокуратуры АРК задержали в Киеве гражданина Украины по подозрению в участии в крымском «народном ополчении».

Бывший директор и бухгалтер бахчисарайского МУП предстанут перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие».

Прокуратура требует закрыть дельфинарий Севастополя. Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушение в работе двух дельфинариев Севастополя.