В Крыму два внедорожника врезались лоб в лоб: трое пострадавших

Ночью с 4 на 5 августа на трассе Симферополь-Алушта произошло лобовое столкновение двух внедорожников – Hyundai Solaris и Volkswagen Touran.

Об этом сообщает на сайте Главного управления МЧС России по Республике Крым. ДТП произошло в районе села Верхняя Кутузовка.

По прибытию выяснилось, что водитель корейского автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ехавшим «немцем».

Спасатели извлекли из искореженных автомобилей пострадавших, отключили аккумуляторные батареи, убрали, затруднявшие движение автомобилей по трассе, обломки.

Всего в ДТП пострадали три человека, все они были госпитализированы в Алуштинскую городскую больницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 7-летняя девочка из Тулы спасла упавшего в бассейн 5-летнего мальчика. Глава МЧС РК Сергей Шахов поручил представить к награде девочку, бросившуюся в бассейн для спасения своего друга.

Под Коктебелем лоб в лоб столкнулись две иномарки: трое пострадавших. В лобовом столкновении двух иномарок под Коктебелем пострадали три человека.

В Ялте мужчина упал с подпорной стены в начале Массандровского пляжа. Вчера в 05:00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в начале Массандровского пляжа, (городской округ Ялта), с подпорной стены высотой около 4 метров упал мужчина.

Двое пострадавших в ДТП под Белогорском остаются в крайне тяжелом состоянии. Двое пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и грузовика под Белогорском находятся в крайне тяжелом состоянии, еще трое – в тяжелом.