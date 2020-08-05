Происшествия
В Крыму два внедорожника врезались лоб в лоб: трое пострадавших
Ночью с 4 на 5 августа на трассе Симферополь-Алушта произошло лобовое столкновение двух внедорожников – Hyundai Solaris и Volkswagen Touran.
Об этом сообщает на сайте Главного управления МЧС России по Республике Крым. ДТП произошло в районе села Верхняя Кутузовка.
По прибытию выяснилось, что водитель корейского автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ехавшим «немцем».
Спасатели извлекли из искореженных автомобилей пострадавших, отключили аккумуляторные батареи, убрали, затруднявшие движение автомобилей по трассе, обломки.
Всего в ДТП пострадали три человека, все они были госпитализированы в Алуштинскую городскую больницу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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