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Курортный сезон

В крымских отелях забронировали на сентябрь уже 70 процентов мест

15:28 среда, 5 августа 2020

Туристы уже активно бронируют номера в крымских отелях на сентябрь 2020 года.

Об этом сообщила председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

— На сентябрь у объектов с репутацией осталось до 30% свободных мест. Октябрь не активно бронируется», – цитирует слова эксперта «Крым 24».

Напомним, с 1 июля в Крыму власти отменили ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса и разрешили жителям всех регионов РФ приезжать на отдых в Крым без обязательного пребывания в обсерваторе. За неполный июль полуостров посетили более 1 миллиона туристов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Эксперт: в Крыму часто невежливо относятся к гостям. Неудовлетворенность россиян отдыхом в Крыму часто связана с их же нежеланием заранее бронировать места в отелях, а также необоснованным повышением цен и грубым поведением местных предпринимателей.

Аксенов призвал бизнес не наживаться на туристах. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал бизнес не завышать цены в туристический период.

Аксенов поручил собирать жалобы от туристов. Министерство курортов и туризма Республики Крым должно усилить работу по мониторингу жалоб и обращений от отдыхающих.

Власти Крыма наши 9000 нелегальных отелей и гостиниц. Меры по легализации средств размещения, которые сдают в аренду жилье, расположенное на землях под индивидуальное жилищное строительство, должны быть разработаны до конца октября.

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