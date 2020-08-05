Курортный сезон
Развитие сюжета: Эксперт: в Крыму часто невежливо относятся к гостям ● Аксенов призвал бизнес не наживаться на туристах ● Аксенов поручил собирать жалобы от туристов ● Крымские казаки откажутся от нагаек при разгоне туристов с пляжей ● Аксенов насчитал 1,4 млн туристов в Крыму
В крымских отелях забронировали на сентябрь уже 70 процентов мест
Туристы уже активно бронируют номера в крымских отелях на сентябрь 2020 года.
Об этом сообщила председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.
— На сентябрь у объектов с репутацией осталось до 30% свободных мест. Октябрь не активно бронируется», – цитирует слова эксперта «Крым 24».
Напомним, с 1 июля в Крыму власти отменили ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса и разрешили жителям всех регионов РФ приезжать на отдых в Крым без обязательного пребывания в обсерваторе. За неполный июль полуостров посетили более 1 миллиона туристов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Эксперт: в Крыму часто невежливо относятся к гостям. Неудовлетворенность россиян отдыхом в Крыму часто связана с их же нежеланием заранее бронировать места в отелях, а также необоснованным повышением цен и грубым поведением местных предпринимателей.
Аксенов призвал бизнес не наживаться на туристах. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал бизнес не завышать цены в туристический период.
Аксенов поручил собирать жалобы от туристов. Министерство курортов и туризма Республики Крым должно усилить работу по мониторингу жалоб и обращений от отдыхающих.
Власти Крыма наши 9000 нелегальных отелей и гостиниц. Меры по легализации средств размещения, которые сдают в аренду жилье, расположенное на землях под индивидуальное жилищное строительство, должны быть разработаны до конца октября.
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