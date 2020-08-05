Власть
В Феодосии собираются потребовать отставки мэра
В Феодосии собираются потребовать отставки главы администрации города Сергея Бовтуненко.
В мэрию подано уведомление о проведении митинга «в поддержку предпринимателей города по защите их конституционных прав и соблюдения законов РФ».
Мероприятие назначено на 15 августа на площади у памятника Назукину. Заявлено 300 участников. В числе прочего, они собираются потребовать отставки действующей городской администрации.
Напомним, ранее экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская по итогам депутатского приема в Феодосии заявила: в городе все так плохо, что туда пора вводить спецназ.
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«Просто уже не получится»: российский оппозиционер о возврате Крыма. Смена власти в России не гарантирует возвращения Крыма Украине, поскольку такое решение без учета мнения жителей полуострова может привести к кровопролитию.
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В Крыму шестилетнего ребенка накрыло волной, он в реанимации
На пляже «Лазурный берег» в Евпатории 6-летнего ребенка накрыло волной, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма.
Скончался еще один севастополец с коронавирусом
Еще один севастополец с поставленным диагнозом COVID-19 скончался за сутки в больнице города. Пациенту было 78 лет.
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В Крыму начали перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище фото
В Крыму начался переброс воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское для дальнейшего снабжения водой Симферополя.