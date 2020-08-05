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Власть

В Феодосии собираются потребовать отставки мэра

В Феодосии собираются потребовать отставки главы администрации города Сергея Бовтуненко.

В мэрию подано уведомление о проведении митинга «в поддержку предпринимателей города по защите их конституционных прав и соблюдения законов РФ».

Мероприятие назначено на 15 августа на площади у памятника Назукину. Заявлено 300 участников. В числе прочего, они собираются потребовать отставки действующей городской администрации.

Напомним, ранее экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская по итогам депутатского приема в Феодосии заявила: в городе все так плохо, что туда пора вводить спецназ.

В тексте использованы материалы: Новый день

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«Просто уже не получится»: российский оппозиционер о возврате Крыма. Смена власти в России не гарантирует возвращения Крыма Украине, поскольку такое решение без учета мнения жителей полуострова может привести к кровопролитию.

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