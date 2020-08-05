Происшествия
В Джанкое мошенник обирал пенсионеров с помощью купюр от «Банка приколов»
Джанкойские оперативники задержали мошенника, обманным путем похищавшего деньги у пенсионеров.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Джанкойский» от местной жительницы поступило сообщение о хищении у нее неизвестным лицом денежных средств путем обмана.
Злоумышленник действовал по старой хорошо отработанной схеме: получив незаконным путем базу данных пенсионеров, он приходил к своим будущим жертвам по месту жительства и представлялся социальным работником. Мужчина сообщал, что Правительством Российской Федерации принято решение о дополнительной выплате пенсионерам в размере 6000 рублей. Далее он вручал потерпевшим две сувенирные купюры номиналом 5000 рублей от так называемого «Банка приколов», после чего получал 4000 настоящих рублей и уходил. Доверчивые пожилые люди не сразу могли понять, что стали жертвой мошенника и что за 4000 рублей они купили пару шутливых открыток.
В результате кропотливой ежедневной работы, опросов свидетелей и многочисленных потерпевших сотрудники МО МВД России «Джанкойский» установили лицо, причастное к фактам мошенничеств.
Злоумышленником оказался ранее судимый 22-летний житель Джанкойского района. Подозреваемый уже дал признательные показания. Было установлено, что он находится в розыске за совершение аналогичных преступлений в других городах Республики Крым.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По данному факту отделом дознания МО МВД России «Джанкойский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Краснодарская мошенница скрывалась от розыска, работая в гостинице Ялты. Сотрудниками полиции в Ялте задержана жительница Краснодарского края, находящаяся в федеральном розыске за мошенничество.
Симферополец отправился выяснять отношения с бывшей, вооружившись строительным молотком. В дежурную часть полиции Симферополя поступили сообщения от двух женщин в возрасте 33 и 40 лет, каждая из которых завила о том, что ей угрожал убийством и причинением телесных повреждений ее сожитель.
Местный житель обворовал через балкон постоялицу одной из гостиниц Ялты. Сотрудники полиции Ялты задержали подозреваемого в краже вещей, принадлежащих отдыхающей, которая остановилась в одной из гостиниц курорта.
В Севастополе активизировались мошенники с «прикольными деньгами». В Севастополе опять фиксируются случаи обмана доверчивых граждан с помощью похожих на деньги «билетов Банка Приколов», сообщает УМВД по Севастополю.
В Крыму шестилетнего ребенка накрыло волной, он в реанимации
На пляже «Лазурный берег» в Евпатории 6-летнего ребенка накрыло волной, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма.
Скончался еще один севастополец с коронавирусом
Еще один севастополец с поставленным диагнозом COVID-19 скончался за сутки в больнице города. Пациенту было 78 лет.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Еще один автобус разбился в Крыму: 14 пострадавших
Четырнадцать пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Севастополе.
1 августа
В Севастополе двоих детей унесло в море на резиновой лодке
В Севастополе двоих детей 10 и 17 лет в резиновой лодке унесло в открытое море. ЧП произошло поздно вечером районе мыса Фиолент.