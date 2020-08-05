В Джанкое мошенник обирал пенсионеров с помощью купюр от «Банка приколов»

Джанкойские оперативники задержали мошенника, обманным путем похищавшего деньги у пенсионеров.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Джанкойский» от местной жительницы поступило сообщение о хищении у нее неизвестным лицом денежных средств путем обмана.

Злоумышленник действовал по старой хорошо отработанной схеме: получив незаконным путем базу данных пенсионеров, он приходил к своим будущим жертвам по месту жительства и представлялся социальным работником. Мужчина сообщал, что Правительством Российской Федерации принято решение о дополнительной выплате пенсионерам в размере 6000 рублей. Далее он вручал потерпевшим две сувенирные купюры номиналом 5000 рублей от так называемого «Банка приколов», после чего получал 4000 настоящих рублей и уходил. Доверчивые пожилые люди не сразу могли понять, что стали жертвой мошенника и что за 4000 рублей они купили пару шутливых открыток.

В результате кропотливой ежедневной работы, опросов свидетелей и многочисленных потерпевших сотрудники МО МВД России «Джанкойский» установили лицо, причастное к фактам мошенничеств.

Злоумышленником оказался ранее судимый 22-летний житель Джанкойского района. Подозреваемый уже дал признательные показания. Было установлено, что он находится в розыске за совершение аналогичных преступлений в других городах Республики Крым.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту отделом дознания МО МВД России «Джанкойский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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