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Власть

Три новые школы откроются в Крыму до 1 сентября

10:35 среда, 5 августа 2020

Три новые школы будут открыты в Республике Крым в новом учебном году – в Судаке, Евпатории и Симферопольском районе.

Об этом сегодня во время заседания Совета министров Крыма сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

«Откроют двери для учащихся и новые школы – три общеобразовательные организации, – рассказала Лаврик. – Для этих школ закуплены учебники, идет процедура закупки учебного оборудования для кабинетов. Школы Судака и Евпатории уже получили лицензии на образовательную деятельность, поданы документы на лицензирование образовательной организацией (в школе) Симферопольского района».

По словам министра, в 2020-2021 учебном году в Крыму будут функционировать 547 общеобразовательных организаций, из которых 524 муниципальные, шесть – частные, 16 государственных организаций интернатного типа и школа «Артек». Согласно прогнозу, в школы пойдет более 214 тыс человек, из них 24 тыс первоклассников. Сам учебный процесс будет проходить в очном режиме.

«Мы договорились, что у нас обучение проходит в очном режиме, нормальном. (Будут) линейки. Вижу, что учебный год будет начат в нормальном режиме», – пообещал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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