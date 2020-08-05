Власть
Три новые школы откроются в Крыму до 1 сентября
Три новые школы будут открыты в Республике Крым в новом учебном году – в Судаке, Евпатории и Симферопольском районе.
Об этом сегодня во время заседания Совета министров Крыма сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.
«Откроют двери для учащихся и новые школы – три общеобразовательные организации, – рассказала Лаврик. – Для этих школ закуплены учебники, идет процедура закупки учебного оборудования для кабинетов. Школы Судака и Евпатории уже получили лицензии на образовательную деятельность, поданы документы на лицензирование образовательной организацией (в школе) Симферопольского района».
По словам министра, в 2020-2021 учебном году в Крыму будут функционировать 547 общеобразовательных организаций, из которых 524 муниципальные, шесть – частные, 16 государственных организаций интернатного типа и школа «Артек». Согласно прогнозу, в школы пойдет более 214 тыс человек, из них 24 тыс первоклассников. Сам учебный процесс будет проходить в очном режиме.
«Мы договорились, что у нас обучение проходит в очном режиме, нормальном. (Будут) линейки. Вижу, что учебный год будет начат в нормальном режиме», – пообещал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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