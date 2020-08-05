Три новые школы откроются в Крыму до 1 сентября

Три новые школы будут открыты в Республике Крым в новом учебном году – в Судаке, Евпатории и Симферопольском районе.

Об этом сегодня во время заседания Совета министров Крыма сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

«Откроют двери для учащихся и новые школы – три общеобразовательные организации, – рассказала Лаврик. – Для этих школ закуплены учебники, идет процедура закупки учебного оборудования для кабинетов. Школы Судака и Евпатории уже получили лицензии на образовательную деятельность, поданы документы на лицензирование образовательной организацией (в школе) Симферопольского района».

По словам министра, в 2020-2021 учебном году в Крыму будут функционировать 547 общеобразовательных организаций, из которых 524 муниципальные, шесть – частные, 16 государственных организаций интернатного типа и школа «Артек». Согласно прогнозу, в школы пойдет более 214 тыс человек, из них 24 тыс первоклассников. Сам учебный процесс будет проходить в очном режиме.

«Мы договорились, что у нас обучение проходит в очном режиме, нормальном. (Будут) линейки. Вижу, что учебный год будет начат в нормальном режиме», – пообещал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под Феодосией закрыт единственный детский сад, новый обещают построить через полтора года. В поселке Орджоникидзе на реконструкцию закрыт единственный детский сад «Алые паруса».

В Крыму назвали условия возвращения к дистанционному обучению в школах. С начала учебного года образовательный процесс в крымских школах будет проходить в обычном режиме. Решение о дистанционном обучении в регионе может быть принято только на федеральном уровне.

В Симферополе целый месяц будет работать школьная ярмарка. Школьная ярмарка заработала в Симферополе с 31 июля, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

В Севастополе дети остаются в «закрытом режиме». Детские творческие кружки и спортивные секции в социальных учреждениях Севастополя пока продолжают работать в закрытом режиме.