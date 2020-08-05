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Власть

Танкисты Черноморского флота проводят стрельбы на крымском полигоне

15:09 среда, 5 августа 2020

Экипажи танкового подразделения из состава армейского корпуса Черноморского флота проводят на одном из полигонов Крыма учения со стрельбой штатными снарядами из танков Т-72Б3.

Об этом сообщила пресс-служба минобороны России.

«Военнослужащие отрабатывают учебные задачи по ведению огня по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки, низколетящие вертолеты и позиции артиллерии условного противника на дистанциях от 900 до 2 200 метров, – говорится в сообщении. – Половина учебного времени, отведенного на занятия, отрабатывается личным составом в темное время суток с использованием приборов ночного видения».

В минобороны пояснили, что танкисты ведут стрельбу на поражение мишеней с применением осколочно-фугасных и бронебойных боеприпасов с места и в движении. Учения проходят в условиях постоянной смены мишенной обстановки.

Кроме этого, в ходе учений военнослужащие выполняют нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемета.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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