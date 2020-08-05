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Коронавирус в Крыму

Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 24 человека заболели коронавирусом

09:57 среда, 5 августа 2020
Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 24 человека заболели коронавирусом

фото © vk.com/aksenovrk

За 4 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

Три из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 человек - при скрининге здоровых лиц (в том числе, 2 человека прибыли из других субъектов РФ), 1 – завозной с территории материковой Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1347 случаев новой коронавирусной инфекции. 74 из них завозные из-за границы, 111 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 984 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 178 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3448 человек.

Выздоровевших за весь период – 964 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

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