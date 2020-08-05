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Происшествия

Спасатели сняли в Алуште с шестиметровой стены неадекватного мужчину

Команда спасателей сняла с шестиметровой стены на грузовом причале в Алуште мужчину «с явным нарушением координации и в неадекватном состоянии».

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«Во вторник в 19.35 в службу спасения поступила информация о том, что на грузовом причале «Керя» в городском округе Алушта мужчина взобрался на стену, самостоятельно спуститься не может. Требуется помощь спасателей», – сообщили в МЧС.

На место происшествия выехала дежурная смена – четыре спасателя и одна единица техники. Мужчину снимали со стены с помощью спецсредств.

«По прибытии стало известно, что мужчина находится на высоте 6,5 метров, с явным нарушением координации и в неадекватном состоянии, есть угроза падения. Специалисты «Крым-Спаса», используя трехколенную лестницу, обеспечили спуск пострадавшего на безопасный участок, от медицинской помощи он отказался», – рассказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Ранее отряд спасателей снял с дерева в Ялте мужчину, который не смог пояснить, зачем он туда залез. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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