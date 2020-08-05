Составлены первые протоколы на нарушителей в симферопольском парке

Общественный порядок в парке им. Гагарина в Симферополе в вечернее время с пятницы по воскресенье контролируют сотрудники батальона патрульно-постовой службы.

Об этом сообщил директор городских парков Виталий Ратковский.

«За прошедшие выходные сотрудники симферопольской ППС полиции составили на территории Гагаринского парка 9 административных протоколов по статье 20.20 КоАП РФ «Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах». Дальнейшие разбирательства с возмутителями спокойствия будут проходить в суде, в итоге каждому из виновных будет грозить штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей», – рассказал Ратковский.

Директор парка добавил, что и сам стал свидетелем задержания нарушителя. «Я живу недалеко от Гагаринского парка и часто бываю на его территории. Вечером 1 августа стал свидетелем задержания нарушителя порядка, – цитирует Ратковского пресс-служба администрации Симферополя. – На одном из мостов, ведущих в Гагаринский парк со стороны улицы Семашко, сотрудниками патрульно-постовой службы был замечен мужчина, который распивал спиртное, вел себя вызывающе и на просьбы полиции соблюдать в общественном месте порядок отреагировал грубостью. После нарушитель попытался скрыться, но был задержан патрулем для освидетельствования».

В конце июля в парках им. Гагарина, им. Шевченко, Детском, а также парке Тренева, появились дополнительные посты охраны.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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