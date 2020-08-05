Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымские власти заказали для школ приборы обеззараживания воздуха ● Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 24 человека заболели коронавирусом ● В Ялте у питомцев «на самоизоляции» не нашли COVID ● Возвращение россиян с курортов может спровоцировать мощную вспышку заражений ● Два новых случая COVID-19 выявлены в Севастополе
Скончался еще один севастополец с коронавирусом
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Еще один севастополец с поставленным диагнозом COVID-19 скончался за сутки в больнице города. Пациенту было 78 лет.
«Диагноз был подтвержден при жизни. Течение болезни осложнилось тяжелой двусторонней пневмонией и отеком легких. Осложнения привели к летальному исходу», - сообщили в пресс-службе правительства города.
Новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Севастополе зарегистрировано не было. Двух человек выписали из стационаров после выздоровления.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 356 человек. По состоянию на утро 5 августа в стационарах находится 41 пациент с диагнозом COVID-19. Выздоровели 295 человек, 10 человек скончались.
Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки выявлено 24 случая новой коронавирусной инфекции, всего в регионе 1347 заболевших с начала пандемии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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