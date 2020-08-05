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Коронавирус в Крыму

Скончался еще один севастополец с коронавирусом

Скончался еще один севастополец с коронавирусом

фото © strana.ua

Еще один севастополец с поставленным диагнозом COVID-19 скончался за сутки в больнице города. Пациенту было 78 лет.

«Диагноз был подтвержден при жизни. Течение болезни осложнилось тяжелой двусторонней пневмонией и отеком легких. Осложнения привели к летальному исходу», - сообщили в пресс-службе правительства города.

Новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Севастополе зарегистрировано не было. Двух человек выписали из стационаров после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 356 человек. По состоянию на утро 5 августа в стационарах находится 41 пациент с диагнозом COVID-19. Выздоровели 295 человек, 10 человек скончались.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки выявлено 24 случая новой коронавирусной инфекции, всего в регионе 1347 заболевших с начала пандемии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Скончался еще один севастополец с коронавирусом

Скончался еще один севастополец с коронавирусом

Еще один севастополец с поставленным диагнозом COVID-19 скончался за сутки в больнице города. Пациенту было 78 лет.

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