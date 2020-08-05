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Водный кризис

Симферополь 6 августа останется без воды

Симферополь 6 августа останется без воды

фото © Новости Крыма

В связи с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях 06 августа с 08:00 до 23:00 будет ограничено водоснабжение ряда районов Симферополя и прилегающих сел и жилых массивов.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

Так, будет ограничено водоснабжение сел Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Фонтаны, Партизанское, Левадки, Новониколаевка, Молодежное — 1, 3, 5, СПК «Союз»;

микрорайонов города Симферополя — Новоромановка, Фонтаны, Заводское, Льдозавод, Москольцо, Украинка, Верхняя Украинка, микрорайоны улиц Кечкеметской, Л. Чайкиной, Стрелковой, Павленко, Толстого, Дзюбанова, ул. Севастопольская и прилегающие улицы — от ул. 1-й Конной Армии до ул. Козлова.

Водоснабжение микрорайона «Красная Горка», микрорайонов улиц 60 лет Октября, Залесская, Аральская, Гавена, 1-й Конной Армии, Дм. Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина будет осуществляться с 6:00 до 09:00, с 18:00 до 23:00.

Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

График подвоза воды

Адрес подвоза воды и время пребывания автоцистерны:

ул. Аэрофлотская, 16  — 9:30-12:00

пер. Заводской, 44 — 13:30-15:30

ул. Залесская, 14  — 9:30-12:00

ул. Севастопольская, 114 — 13:30-15:30

ул. Севастопольская, 41Е — 16:00-19:00

ул. Маршала Василевского, 16 — 16:00-19:00

Севастопольская 243, автостанция Западная — 16:00-19:00

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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