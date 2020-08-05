Сбежавший в Украину конкурент Лукашенко высказался о Крыме

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Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что его страна будет придерживаться международных решений по поводу Крыма.

В эфире «Апостроф TV» политик сказал, что позиция Беларуси по этому вопросу останется неизменной.

«Не вести бизнес с ними, не летать туда национальными авиакомпаниями. Если у нас есть какие-то судна торговые, то они не могут заходить в Крым. То есть как это урегулировано международными правилами, Республика Беларусь будет подчиняться. Не открывать филиалы банков там и прочее», – подчеркнул Цепкало.

При этом он уточнил, что позиция Беларуси хоть и будет неизменной, но она все же является «позицией нейтралитета».

Валерий Цепкало выехал в июле выехал из Беларуси в Москву, а оттуда – в Киев. Политик заявил, что покинул родную страну из-за угрозы ареста.

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