Власть
Сбежавший в Украину конкурент Лукашенко высказался о Крыме
фото © euroradio.fm
Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что его страна будет придерживаться международных решений по поводу Крыма.
В эфире «Апостроф TV» политик сказал, что позиция Беларуси по этому вопросу останется неизменной.
«Не вести бизнес с ними, не летать туда национальными авиакомпаниями. Если у нас есть какие-то судна торговые, то они не могут заходить в Крым. То есть как это урегулировано международными правилами, Республика Беларусь будет подчиняться. Не открывать филиалы банков там и прочее», – подчеркнул Цепкало.
При этом он уточнил, что позиция Беларуси хоть и будет неизменной, но она все же является «позицией нейтралитета».
Валерий Цепкало выехал в июле выехал из Беларуси в Москву, а оттуда – в Киев. Политик заявил, что покинул родную страну из-за угрозы ареста.
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Просто уже не получится»: российский оппозиционер о возврате Крыма. Смена власти в России не гарантирует возвращения Крыма Украине, поскольку такое решение без учета мнения жителей полуострова может привести к кровопролитию.
В противоречиях законов о выборах в Севастополе разберется суд. У кандидатов и Севизбиркома оказались разные законы о выборах. Обновление: суд принял иск к рассмотрению.
Российский куратор Крыма решил провести отпуск на полуострове. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем куратором по Крыму, после рабочей недели, проведенной на полуострове, решил провести там недельный отпуск.
Аксенов за год заработал более 4-х млн, но все равно в три раза меньше жены. Глава Крыма за год заработал 4,3 млн рублей, что на 1,4 млн больше, чем в прошлом году.
В Крыму начали перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище фото
В Крыму начался переброс воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское для дальнейшего снабжения водой Симферополя.
Эксперт: в Крыму часто невежливо относятся к гостям
Неудовлетворенность россиян отдыхом в Крыму часто связана с их же нежеланием заранее бронировать места в отелях, а также необоснованным повышением цен и грубым поведением местных предпринимателей.
Курортный сезон
Новости курортного сезона
В Крыму снизилось число новых заражений коронавирусом
За 3 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции.
24 часа назад
Аксенов вызовет воду на Крым с неба
16 часов назад
В Киеве задержали экс-бойца ополчения Крыма
18 часов назад
«Задрали цены под потолок»: в Крыму жалуются на стоимость продуктов
Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что на полуострове жалуются на завышенные цены на продукты.