Прогноз погоды в Крыму на среду 5 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 5 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами до 18 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (В Нижнегорском и Черноморском районах почвенная засуха), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (местами до 18 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность в восточных районах (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (местами до 18 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (Высокая пожарная опасность 4 класс), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 29, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 84 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 64 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью около 21 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 77 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 68 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 27, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 57 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 30, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 82 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 29, ночью около 20 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 88 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 30, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 79 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 17 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 59 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью около 17 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 63 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 26, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 29, на Кипре - 27, в Одессе - 25, в Сочи - 27, в Турции - 28, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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