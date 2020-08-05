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Курортный сезон

«Получить прибыль любыми способами»: как проходит коронавирусный курортных сезон в Крыму

19:43 среда, 5 августа 2020
«Получить прибыль любыми способами»: как проходит коронавирусный курортных сезон в Крыму

фото © ТАСС

В Крыму с 1 по 31 июля отдохнуло более 1,4 миллиона туристов из России, – такие данные привел на своей странице «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, средняя загрузка туристических объектов размещения в июле составила 80%, а по некоторым объектам – до 95%.

Между тем с 1 августа в Крыму должен был начаться окончательный этап выхода из карантинных ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. Пока на полуострове продолжают действовать санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора, в том числе и к работающим отелям, хостелам и прочим объектам. О том, как проходит курортный август в Крыму на фоне продолжающейся пандемии, рассуждает председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта kurortexpert.com Александр Бурдонов.

– Александр, можно ли, по-вашему, сказать, что Крым благополучно миновал вторую стадию отмены карантинных ограничений? Что вы наблюдаете?

Бурдонов: Да, вторую стадию прошли. Что касается загрузки в 1,4 миллиона, такое было в Крыму все 1990-е и до 2009 года. Для этого нужно заполнить все средства размещения во всех регионах полуострова, включая частный сектор. После кризиса 2008 года таких пиков уже не было. Сейчас я не могу сказать за весь Крым, но то, что я видел в Алуште, Ялте, Феодосии, Саках, Новофедоровке – как раз близко к полной загрузке. Там реально сложно найти место, даже за восемь тысяч номера не дают. Разумеется, ведь 20 миллионам российских туристов закрыли выезд за рубеж, вот они и поехали.

– Как долго для Крыма продержится такое положение дел?

Бурдонов: В этом году – не знаю. Если погода будет хорошая, то, может, даже до ноября. Людям же надо где-то отдыхать! Но если Крым грамотно наладит работу, то сможет загружаться так же, под завязку каждый год.

– Мы позвонили в один из хостелов в Ялте и попытались забронировать номер. Вот что нам ответили:

«У нас 800 рублей с человека сейчас, потому что праздники – день города, и мы повысили цену. Все хостелы повысили, даже некоторые до 1000 рублей. То, что в одну комнату нескольким гостям нельзя селиться, это бред. У нас сейчас все переполнено, никаких требований нет, ничего. Они были, но никто ничего не соблюдает. У нас даже маски никто в городе не надевает, но и эпидемии у нас не наблюдается. Тяжелой формы инфекции ни у кого нет, заболевает где-то по 20 человек на весь Крым в день. Говорят, четыре дня полежишь с температурой, а потом все нормально».

– Мы позвонили еще в несколько хостелов и малых отелей в других городах Крыма, и везде можно заселиться без проблем в любую комнату, даже общую. Как объяснили некоторые отельеры на условиях анонимности, сейчас многие работают, нарушая правила, практически «в черную», потому что нет другого выхода: либо объект размещения обанкротится из-за карантинных ограничений, либо из-за нагрянувшей проверки. При этом, по их мнению, пережить этот сезон практически нет шансов у тех мини-отелей и хостелов, которые работают в арендованных помещениях – в отличие от тех, у кого есть своя недвижимость. Александр, действительно ли в Крыму так массово игнорируют требования Роспотребнадзора?

Бурдонов: В том, чтобы проветривать помещения и измерять температуру гостям, ничего сложного нет. Самое дорогое из всего списка – обязательные анализы для персонала, которые надо сдавать регулярно. При цене в 1300 рублей каждый месяц это неподъемно. Что касается всего остального, в Минкурортов ведь начали мониторить соблюдение всех этих требований и, видимо, намониторили так, что пошел шквал, и им сказали: «Не трогайте никого, пусть зарабатывают». С другой стороны, а какая разница: в хостеле 15 человек в одном номере сидят или в маршрутке столько же? А в самолете? Там еще ближе все находятся. А что, отельеры у нас какие-то особенные стали? Или в транспорте другой коронавирус? Кстати, некорректно говорить, что у нас кто-то работает «в черную» – есть просто разные формы курортного бизнеса. Одни работают как юридическое лицо – индивидуальный предприниматель, попадая под законодательство о контроле, а другие – в частном секторе, как физические лица, и они не подлежат контролю со стороны государственных органов. И те, и другие предприниматели работают легально.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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