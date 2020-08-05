Власть
Полицейские выявили в Керчи плантацию конопли
Полицейские изъяли коноплю, выращенную жителем Керчи на приусадебном участке.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«На садовом участке, принадлежащем ранее судимому 48-летнему местному жителю, оперативниками выявлены места произрастания конопли с явными признаками культивирования. Мужчина ухаживал и хорошо следил за растениями: поливал, удобрял, окучивал, то есть создавал благоприятные условия для произрастания растений и хорошего сбора урожая», – говорится в сообщении.
При обыске территории домовладения полицейские обнаружили высушенные и упакованные в полимерные пакеты кусты конопли, которые хранились в одном из подсобных помещений. В доме был найден бумажный сверток с измельченным растением, семена и журналы по выращиванию конопли. А возле хозяйственной пристройки полицейские нашли подвешенные снопы конопли. «Подозреваемый пояснил сотрудникам полиции, что выращиванием наркосодержащих растений он занимался исключительно для личного потребления», – добавили в МВД.
Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Мужчине грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Феодосиец может лишиться свободы из-за «найденной на рыбалке» марихуаны. Полицейские изъяли два пакета с марихуаной у жителя Феодосии, который утверждает, что нашел наркотики во время рыбалки.
На Симферопольском вокзале поймали закладчика. Сотрудники Росгвардии поймали мужчину, который делал закладки с наркотиками прямо на рельсах возле железнодорожного вокзала Симферополя.
В Симферополе задержали водителя, перевозившего амфетамин и экстази. Сотрудниками полиции в Симферополе задержан водитель автомобиля, перевозивший партию наркотиков.
Крымчанин может сесть на 10 лет за то, что хранил марихуану в пачках от кофе. Полиция по Крыму сообщает об изъятии у жителя села Лекарственное Симферопольского района партии марихуаны, расфасованной в пачки от кофе.
На удачу: власти Крыма зовут туристов в номера по 300 рублей
В Крыму разработали спецпредложение на август – теперь отдохнуть на пике сезоне можно от 300 руб. за номер.
На трассе под Ялтой произошло ДТП, пострадало шесть человек, двое из которых - дети
В среду, 5 августа, в Ялте возле ресторана «Ташир» произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадало шесть человек, двое из которых – дети.
«Получить прибыль любыми способами»: как проходит коронавирусный курортных сезон в Крыму
В Крыму с 1 по 31 июля отдохнуло более 1,4 миллиона туристов из России, – такие данные привел на своей странице «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, средняя загрузка туристических объектов размещения в июле составила 80%, а по некоторым объектам – до 95%.
В Крыму ожидается крупный град, ливни и шквалы
Крупный град, ливни и сильный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие сутки.
2 августа
Бывший крымский КаZантип залило фекалиями
3 часа назад
Обеспечить Крым водой без «серьезных финансовых вложений» невозможно
Решить водную проблему Крыма согласно различным предложениям российских ученых невозможно без больших финансовых затрат.