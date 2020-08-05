Полицейские выявили в Керчи плантацию конопли

Полицейские изъяли коноплю, выращенную жителем Керчи на приусадебном участке.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«На садовом участке, принадлежащем ранее судимому 48-летнему местному жителю, оперативниками выявлены места произрастания конопли с явными признаками культивирования. Мужчина ухаживал и хорошо следил за растениями: поливал, удобрял, окучивал, то есть создавал благоприятные условия для произрастания растений и хорошего сбора урожая», – говорится в сообщении.

При обыске территории домовладения полицейские обнаружили высушенные и упакованные в полимерные пакеты кусты конопли, которые хранились в одном из подсобных помещений. В доме был найден бумажный сверток с измельченным растением, семена и журналы по выращиванию конопли. А возле хозяйственной пристройки полицейские нашли подвешенные снопы конопли. «Подозреваемый пояснил сотрудникам полиции, что выращиванием наркосодержащих растений он занимался исключительно для личного потребления», – добавили в МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Мужчине грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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