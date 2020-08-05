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Водный кризис

Обеспечить Крым водой без «серьезных финансовых вложений» невозможно

15:49 среда, 5 августа 2020
Обеспечить Крым водой без «серьезных финансовых вложений» невозможно

фото © Новости Крыма

Решить водную проблему Крыма согласно различным предложениям российских ученых невозможно без больших финансовых затрат.

Такое мнение высказал российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар, комментируя недавний визит на полуостров президента Российской академии наук Александра Сергеева.

«Он до недавних пор был директором Института прикладной физики в Нижнем Новгороде. Теперь стал президентом Российской академии наук – и вдруг начал объяснять, что в Крыму есть подземные воды… Что может сделать РАН? Без дополнительных вливаний денег никто ничего делать не будет», – считает ученый.

По мнению Юрия Медовара, различные проекты по извлечению дополнительных объемов подземных вод на полуострове бесперспективны, поскольку это ведет лишь к засолению почв.

«Когда мне говорят, что в Симферополе нет воды, и ее возьмут в другом водохранилище, я вспоминаю басню Крылова про Тришкин кафтан. У нас образовалась дырка, и мы оторвем материал из другого места, чтобы ее прикрыть. В итоге падают уровни грунтовых вод, увеличивается зона аэрации, и происходит трансформация почв в солончаки», – заключил Медовар.

Во время своего визита в Крым 27 июля президент Российской академии наук Александр Сергеев обсудил проблему дефицита воды в Крыму с руководителем Крымского федерального университета Андреем Фалалеевым и старшим преподавателем кафедры землеведения и геоморфологии вуза Геннадием Самохиным.

На заседании ученые представили проекты по улучшению ситуации с водообеспечением полуострова. Так, Крымский федеральный университет предложил использовать малые источники традиционного водоснабжения (родники, колодцы, карстовые источники).

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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