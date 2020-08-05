Водный кризис
Развитие сюжета: Жители севастопольского села пожаловались на дефицит воды в колодцах ● Симферополь 6 августа останется без воды ● В Крыму начали перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище ● Аксенов вызовет воду на Крым с неба ● Из-за нехватки воды в крымском селе ввели режим ЧС
Обеспечить Крым водой без «серьезных финансовых вложений» невозможно
фото © Новости Крыма
Решить водную проблему Крыма согласно различным предложениям российских ученых невозможно без больших финансовых затрат.
Такое мнение высказал российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар, комментируя недавний визит на полуостров президента Российской академии наук Александра Сергеева.
«Он до недавних пор был директором Института прикладной физики в Нижнем Новгороде. Теперь стал президентом Российской академии наук – и вдруг начал объяснять, что в Крыму есть подземные воды… Что может сделать РАН? Без дополнительных вливаний денег никто ничего делать не будет», – считает ученый.
По мнению Юрия Медовара, различные проекты по извлечению дополнительных объемов подземных вод на полуострове бесперспективны, поскольку это ведет лишь к засолению почв.
«Когда мне говорят, что в Симферополе нет воды, и ее возьмут в другом водохранилище, я вспоминаю басню Крылова про Тришкин кафтан. У нас образовалась дырка, и мы оторвем материал из другого места, чтобы ее прикрыть. В итоге падают уровни грунтовых вод, увеличивается зона аэрации, и происходит трансформация почв в солончаки», – заключил Медовар.
Во время своего визита в Крым 27 июля президент Российской академии наук Александр Сергеев обсудил проблему дефицита воды в Крыму с руководителем Крымского федерального университета Андреем Фалалеевым и старшим преподавателем кафедры землеведения и геоморфологии вуза Геннадием Самохиным.
На заседании ученые представили проекты по улучшению ситуации с водообеспечением полуострова. Так, Крымский федеральный университет предложил использовать малые источники традиционного водоснабжения (родники, колодцы, карстовые источники).
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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