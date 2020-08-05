Неизвестный разбрасывает котят по Севастополю

Неизвестный водитель такси подбросил в частное домовладение коробку с котятами, пишут в соцсетях севастопольцы, проснувшиеся ранним утром 4 августа от писка пушистых малышей.

По словам не ожидавших такого счастья новоиспеченных владельцев, некий гражданин, охарактеризованный как «100-120 кг наглости», привез коробку домашних котят под окна чужого дома на своем личном такси в 4:30 ночи и просунул зверушек в калитку. В подтверждение этих тезисов севастопольцы опубликовали несколько фото с наружной камеры видеонаблюдения.

Причину такого поведения неизвестного собственники нежданных котят усматривают в «безответственности, лени и наглости».

В комментариях пользователи солидарно осудили таксиста-фелинофоба, коллективно призвав на его голову различные кармические возмездия.

В тексте использованы материалы: Форпост

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