На удачу: власти Крыма зовут туристов в номера по 300 рублей

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В Крыму разработали спецпредложение на август – теперь отдохнуть на пике сезоне можно от 300 руб. за номер.

Разработанное спецпредложение позволит крымским мини - отелям перейти на круглогодичную работу, а туристы получат возможность приобретать туры со скидкой до 90%.

В августе в Крыму начнет работу электронная система приобретения турпутевок «Фортуна». Система объединит легально работающие гостевые дома и мини – отели и их похожие предложения, предлагая их туристам, как единый объект.

Согласно условиям программы, гость при бронировании выбирает регион или город, уровень размещения, тип питания, продолжительность тура и дату вылета, а конкретный гостевой дом узнает после подтверждения своей поездки.

При этом, существует возможность посетить сразу несколько городов в рамках приобретенного тура. Гостю может быть подобран тур как с проживанием как в одном отеле, так и в нескольких.

Участники рынка уже подготовили свои предложения в рамках системы «Фортуна». Первым запускает работу отелей в системе Фортуна туроператор «Библио Глобус». На данный момент можно найти размещения в отелях в Крыму по цене от 300 рублей в сутки за номер.

«Продажа номерного фонда осуществляется по автоматической тарификации, то есть при возрастающем спросе будет увеличиваться стоимость. И цена перестанет расти «ручным», часто необоснованным накручиванием цен до 100%. Автоматическая тарификация позволяет сдержать цены в рамках рыночной стоимости, учитывая сезон и спрос», - отмечает генеральный директор туроператора «Библио Глобус» Ирина Костенко.

В свою очередь, мини – отелям и гостевым домам с номерным фондом до 40 номеров система «Фортуна» позволит увеличить загрузку до 100% на протяжении 7-8 и более месяцев.

«Таким образом, формируется новый сегмент в структуре рынка крымского отельного бизнеса, где большую часть номерного фонда составляют малые средства размещения.

Образовываются типовые блоки, которые могут работать круглогодично, с высокой экономической эффективностью, предлагая для туристов крайне выгодные ценовые предложения. А круглогодичная загрузка малых отелей - это постоянные рабочие места и создание целой сферы смежных услуг на совершенно новом уровне. Это очень интересно для развития курортных регионов, для Крыма – особенно», - отмечает министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма хотят внести в законодательство понятие «гостевой дом». Глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру курортов и туризма РК до конца года подготовить законопроект по легализации частных объектов размещения и внесения в законодательство понятия «гостевой дом».

Эксперт: в Крыму часто невежливо относятся к гостям. Неудовлетворенность россиян отдыхом в Крыму часто связана с их же нежеланием заранее бронировать места в отелях, а также необоснованным повышением цен и грубым поведением местных предпринимателей.

Аксенов призвал бизнес не наживаться на туристах. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал бизнес не завышать цены в туристический период.

Аксенов поручил собирать жалобы от туристов. Министерство курортов и туризма Республики Крым должно усилить работу по мониторингу жалоб и обращений от отдыхающих.