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Происшествия

На трассе под Ялтой произошло ДТП, пострадало шесть человек, двое из которых - дети

На трассе под Ялтой произошло ДТП, пострадало шесть человек, двое из которых - дети

фото © Pixabay

В среду, 5 августа, в Ялте возле ресторана «Ташир» произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадало шесть человек, двое из которых – дети.

Об этом сообщила пресс-служба Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Крыма.

По данным медиков, все пассажиры находятся в средней степени тяжести. Они призвали жителей полуострова соблюдать правила дорожного движения и быть предельно острожными на дорогах.

Напомним, спасатели сообщали, что за прошлую неделю в Крыму погибли в ДТП 10 человек, еще один утонул.

30 июля грузовик опрокинулся на легковой автомобиль под Симферополем, один человек погиб.

Ранее в Симферополе произошло столкновение двух грузовых автомобилей «Мерседес» и «ДАФ». Один водитель был заблокирован в кабине, получил тяжелые травмы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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