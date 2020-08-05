Мошенница из Симферополя взяла четверть миллиона рублей за отсрочку от армии

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, завладевшей путем обмана денежными средствами 6 граждан в сумме 900 тыс. рублей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы по ч. ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, мошенничество в крупном размере).

По версии органа предварительного расследования обвиняемая, представляясь сотрудником миграционной службы, под предлогом оказания содействия в оформлении документов о гражданстве, мошенническим путем завладела денежными средствами пяти иностранных граждан в общей сумме свыше 670 тыс. рублей.

Она же путем обмана завладела средствами местного жителя в сумме 240 тыс. рублей, обещая оказать содействие в оформлении отсрочки от армии.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за совершенные преступления предусмотрено вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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