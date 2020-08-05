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Крымские власти заказали для школ приборы обеззараживания воздуха
Республиканские власти обеспечат крымские школы передвижными рециркуляторами (приборы для очистки и обеззараживания воздуха) – компания-поставщик готова выполнить заказ на 6 тыс приборов в течение августа.
Об этом на заседании Совета министров Республики Крым сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская.
«В течение августа готова компания поставить нам полное количество, которое мы заявили, – 6 тыс рециркуляторов, – сообщила она. – Мы проговорили с Роспотребнадзором: учитывая, что они передвижные и нет необходимости, чтобы рециркулятор постоянно стоял в одном кабинете, они будут работать по несколько часов в каждом кабинете».
Вице-премьер уточнила, что с профильным министерством уже обсудили технологию использования приборов. Также принято решение ограничить передвижение детей по школе. «Дети, по рекомендациям Роспотребнадзора, будут находиться в одном кабинете, чтобы не передвигались по всей школе. Единственное что, будет разработан график посещения детьми специализированных кабинетов, таких как физика и химия, где невозможно перенести лабораторное оборудование. Там будут больше работать рециркуляторы», – пояснила Романовская.
Также вице-премьер сообщила, что будет усилена дезинфекция школ, соблюдаться обязательная термометрия учащихся, и подчеркнула, что в случае ухудшения эпидобстановки, не исключено введение масочного режима.
Ранее сегодня министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик сообщила, что в 2020-2021 учебном году в Крыму будут функционировать 547 общеобразовательных организаций. Согласно прогнозу, в школы пойдут более 214 тыс человек, из них 24 тыс первоклассников. Учебный процесс будет проходить в очном режиме.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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