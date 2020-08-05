Кравчук все знает о способах возвращения Крыма

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Недавно назначенный представителем Владимира Зеленского на переговорах по Донбассу экс-президент Леонид Кравчук решил поделиться соображениями о том, «как Украине вернуть Крым».

Он отметил, что поскольку Трехсторонняя группа по Донбассу в Минске не может заниматься «крымским вопросом», то необходимо создать «параллельную группу», в состав которой от Украины, по его мнению, должны войти крымские татары.

«Необходимо искать решение (о возвращении Крыма), но параллельно, поскольку в минской трехсторонней контактной группе это невозможно, потому что люди подготовлены и имеют опыт работы именно в Донбассе», – рассуждает Кравчук.

Отметим, в Москве уже не раз заявляли, что «не собираются обсуждать статус российского Крыма ни в каких форматах».

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