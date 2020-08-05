Какой сегодня праздник 5 августа

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Сегодня, 5 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник Почаевской иконы Божией Матери

Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь русской Православной Церкви. Она известна всему славянскому миру: ее чтут в России, в Боснии, Сербии, Болгарии и других странах. Наряду с православными на поклонение чудотворному образу Пресвятой Богородицы приходят и христиане других исповеданий.

В Почаевской Лавре (обитель в Тернопольской области Украины), древнем оплоте Православия, чудотворная икона пребывает около 400 лет. Чудеса, проистекающие от святой иконы, многочисленны и засвидетельствованы в монастырских книгах записями верующих, с молитвою обращавшихся об избавлении от неизлечимых недугов, освобождении от плена и вразумлении грешников.

Международный день светофора (International Day of the Traffic Light)

Первый светофор появился в Лондоне в далеком 1868 году. Его изобрел британец Джей Найти. Однако тот сигнальный фонарь проработал недолго: спустя 3 года взорвался из-за технической неисправности. После этого от идеи регулировать движение с помощью светофоров временно отказались.

5 августа 1914 года светофорная компания США установила на перекрестке 105-й улицы и авеню Эвклида 4 электрических светофора, которые сконструировал Джеймс Хог.

Трофим Бессонник

Народный праздник «Трофим Бессонник» отмечается 5 августа (по старому стилю - 23 июля). В церковном календаре это день памяти святого Трофима и еще 14-ти мучеников, которые стали жертвами гонений на христиан в конце III - начале IV веков. Другие названия праздника: «День Трофима», «Трофим», «Калинники-малинники», «Безсонник».

Также сегодня, 5 августа, отмечают такие праздники:

- День пьяного курсанта

- День разглядывания горизонта

- День распрямившегося штопора

- День «Работай как собака» (Work Like a Dog Day) в США

- День устриц (National Oyster Day) в США

- День нижнего белья (National Underwear Day) в США

- День молодежи в Кирибати

- День фермера в Замбии

- День образования органов финансовых расследований в Беларуси

- День детей в Тувалу

- День торговли в Исландии

- День поклонения змеям (Nag Panchami) в Индии, Непале

- Исламский день прав человека в Иране

- День труда в Самоа

- Праздник Африканской Богоматери в Испании

Сегодня именины празднуют: Феофил, Трофим, Виталий, Анна, Аполлон, Аполлинарий, Стелла.

Что происходило 5 августа в прошлые годы

1583 - на острове Ньюфаундленд была основана первая английская колония в Северной Америке, основательанглийский мореплаватель Хемфри Гилберт.

1772 - королевство Речь Посполитая подверглась разделу со стороны России, Пруссии и Австрии.

1789 - во Франции отменено крепостное право (это право передавало жизнь крестьянина в распоряжение феодала).

1861 - телесные наказания были отменены в армии США.

1914 - первые в мире электрические светофоры были установлены в Кливленде (США).

1955 - был спущен с конвейера миллионный автомобиль «Фольксваген 2» (маркетологи производителя придумали для него слоган «Он член моей семьи»).

1963 - Великобритания, СССР и США подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

1964 - американцы начали бомбить Северный Вьетнам (операция «Пронзающая стрела»), это стало началом Вьетнамской войны.

1965 - между Индией и Пакистаном разгорелась война из-за приграничных территорий.

1980 - по языковому принципу Бельгия была разделена на три автономные провинции.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 августа. Какие праздники будут завтра?

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