Общество
Какой сегодня праздник 5 августа
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Сегодня, 5 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Праздник Почаевской иконы Божией Матери
Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь русской Православной Церкви. Она известна всему славянскому миру: ее чтут в России, в Боснии, Сербии, Болгарии и других странах. Наряду с православными на поклонение чудотворному образу Пресвятой Богородицы приходят и христиане других исповеданий.
В Почаевской Лавре (обитель в Тернопольской области Украины), древнем оплоте Православия, чудотворная икона пребывает около 400 лет. Чудеса, проистекающие от святой иконы, многочисленны и засвидетельствованы в монастырских книгах записями верующих, с молитвою обращавшихся об избавлении от неизлечимых недугов, освобождении от плена и вразумлении грешников.
Международный день светофора (International Day of the Traffic Light)
Первый светофор появился в Лондоне в далеком 1868 году. Его изобрел британец Джей Найти. Однако тот сигнальный фонарь проработал недолго: спустя 3 года взорвался из-за технической неисправности. После этого от идеи регулировать движение с помощью светофоров временно отказались.
5 августа 1914 года светофорная компания США установила на перекрестке 105-й улицы и авеню Эвклида 4 электрических светофора, которые сконструировал Джеймс Хог.
Трофим Бессонник
Народный праздник «Трофим Бессонник» отмечается 5 августа (по старому стилю - 23 июля). В церковном календаре это день памяти святого Трофима и еще 14-ти мучеников, которые стали жертвами гонений на христиан в конце III - начале IV веков. Другие названия праздника: «День Трофима», «Трофим», «Калинники-малинники», «Безсонник».
Также сегодня, 5 августа, отмечают такие праздники:
- День пьяного курсанта
- День разглядывания горизонта
- День распрямившегося штопора
- День «Работай как собака» (Work Like a Dog Day) в США
- День устриц (National Oyster Day) в США
- День нижнего белья (National Underwear Day) в США
- День молодежи в Кирибати
- День фермера в Замбии
- День образования органов финансовых расследований в Беларуси
- День детей в Тувалу
- День торговли в Исландии
- День поклонения змеям (Nag Panchami) в Индии, Непале
- Исламский день прав человека в Иране
- День труда в Самоа
- Праздник Африканской Богоматери в Испании
Сегодня именины празднуют: Феофил, Трофим, Виталий, Анна, Аполлон, Аполлинарий, Стелла.
Что происходило 5 августа в прошлые годы
1583 - на острове Ньюфаундленд была основана первая английская колония в Северной Америке, основательанглийский мореплаватель Хемфри Гилберт.
1772 - королевство Речь Посполитая подверглась разделу со стороны России, Пруссии и Австрии.
1789 - во Франции отменено крепостное право (это право передавало жизнь крестьянина в распоряжение феодала).
1861 - телесные наказания были отменены в армии США.
1914 - первые в мире электрические светофоры были установлены в Кливленде (США).
1955 - был спущен с конвейера миллионный автомобиль «Фольксваген 2» (маркетологи производителя придумали для него слоган «Он член моей семьи»).
1963 - Великобритания, СССР и США подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.
1964 - американцы начали бомбить Северный Вьетнам (операция «Пронзающая стрела»), это стало началом Вьетнамской войны.
1965 - между Индией и Пакистаном разгорелась война из-за приграничных территорий.
1980 - по языковому принципу Бельгия была разделена на три автономные провинции.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 августа. Какие праздники будут завтра?
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