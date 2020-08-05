Исследование раскрыло риск тяжелых психических последствий коронавируса

фото © pixabay.com

Пережившие COVID-19 люди сталкиваются с повышенным уровнем психических расстройств, свидетельствуют новые исследования. Более половины пациентов с коронавирусом испытывают посттравматическое стрессовое расстройство, тревогу, бессонницу, депрессию или компульсивные симптомы.

Исследование показало, что более чем у половины людей, получавших больничное лечение от COVID-19, через месяц обнаруживались психические расстройства, сообщает The Guardian.

Специалисты из миланской больницы Сан-Раффаэле обнаружили, что из 402 обследованных после лечения от вируса пациентов у 55% ​​было, по крайней мере, одно психическое расстройство. Результаты, основанные на клинических опросах и анкетах самооценки, показали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) в 28% случаев, депрессию в 31% и тревогу в 42%. Кроме того, у 40% пациентов зафиксирована бессонница и у 20% были обсессивно-компульсивные симптомы.

Полученные результаты исследования увеличивают существующую озабоченность по поводу психологических последствий коронавирусного заболевания.

В опубликованных в журнале «Brain, Behavior and Immunity» материалах изучения 265 мужчин и 137 женщин рассказывается, что женщины (которые с меньшей вероятностью умирают от COVID-19, чем мужчины) психологически страдают больше по сравнению с мужчинами.

Пациенты, имевшие ранее положительные психиатрические диагнозы вполне ожидаемо страдали больше, чем пациенты, не имевшие в анамнезе психических расстройств.

Команда исследователей во главе с доктором Марио Дженнаро Мазза, утверждает, что эти результаты вполне согласуются с предыдущими эпидемиологическими исследованиями.

Согласно выводам экспертов, связанные с COVID-19 психиатрические эффекты могут быть вызваны «иммунным ответом на сам вирус или психологическими стрессорами, такими как социальная изоляция, психологическое воздействие новой тяжелой и потенциально смертельной болезни, опасения заразить других».

В амбулаторных условиях медиками у пациентов отмечалось повышенное беспокойство и нарушения сна, хотя, что удивительно, продолжительность госпитализации обратно пропорционально коррелировала с симптомами посттравматического стрессового расстройство, депрессии, тревоги и обсессивно-компульсивными симптомами.

Как утверждают исследователи, полученные ими результаты отражают результаты предыдущих изучений вспышек коронавирусов, включая SARS, при которых заболеваемость психическими расстройствами на стадии после выздоровления варьировалась в диапазоне от 10% до 35%.

Ранее в ряде стран специалисты отмечали влияние COVID-19 на психическое состояние пациентов как во время болезни, так и после излечения. В частности, австралийские исследователи указывали на то, что у некоторых пациентов c коронавирусом в качестве побочного эффекта может развиваться психоз, проявляющийся в виде галлюцинаций и даже возникновения посторонних голосов в голове.

В принципе, как опасаются ученые, сам по себе стресс, вызванный пандемией, может в целом увеличить распространенность психоза среди населения. Эксперты ВОЗ предупреждали, что связанные с распространением коронавируса изоляция, страх, неопределенность, экономические потрясения способствуют повышению риска психических расстройств.

В тексте использованы материалы: МК

Ранее Новости Крыма сообщали:

Облысение, сыпь, глухота: ученые поспорили о необычных симптомах коронавируса. Исследователи связывают с коронавирусом множество новых симптомов и факторов риска – от потери слуха и появления сыпи до облысения. Но в ученой среде нет единодушия по этим необычным проявлениям COVID-19.

Высокие и полные болеют коронавирусом чаще и тяжелее. Высокие чаще подхватывают коронавирус – к такому выводу пришла международная группа ученых, изучающая факторы, повышающие риск инфицирования COVID-19.

Названо условие появления коллективного иммунитета к коронавирусу. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова рассказала о невозможности создать коллективный иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 без вакцины.

Биолог назвала ловушку для лабораторий по разработке коронавируса. Крупные фармацевтические компании и научные институты, которые раньше всех начали разработку вакцин от коронавируса, могли стать заложниками заранее выбранной схемы, которая впоследствии может оказаться менее эффективной, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.