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Водный кризис

Июльские дожди не улучшили водную ситуацию в Крыму

20:23 среда, 5 августа 2020
Июльские дожди не улучшили водную ситуацию в Крыму

фото © Новости Крыма

В июле в Крыму осадки носили преимущественно кратковременной и ливневый характер, водохранилища естественного cтока сократились на 8,45 млн кубометров, подсчитали синоптики крымского гидрометцентра.

По их данным, к началу августа общий суммарный запас воды в водохранилищах составил 74,86 млн кубометров. В аналогичный период прошлого года запас воды был 163,69 млн кубометров.

«Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в млн кубометров составил: Белогорское – 0.992, Симферопольское – 0.563, Счастливое – 0.780, Чернореченское – 0.322», - говорится в сообщении.

Синоптики также сообщили, что июльские дожди благоприятнее всего повлияли на бассейн реки Салгир у села Пионерское – за месяц там зафиксировали 132 мм осадков, что на 191% превысило норму.

«Наиболее неблагоприятной оказалась ситуация в бассейнах рек Кача и Черная, где количество осадков составило 1.6–9 мм и было в пределах 3–18% нормы, а в низовье реки Кача у села Суворово осадков вообще не наблюдалось», - уточнили в гидрометцентре.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти региона пока не планируют вводить ограничения водоснабжения в Симферополе и других регионах полуострова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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