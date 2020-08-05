Эксперт: в Крыму часто невежливо относятся к гостям

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Неудовлетворенность россиян отдыхом в Крыму часто связана с их же нежеланием заранее бронировать места в отелях, а также необоснованным повышением цен и грубым поведением местных предпринимателей.

Об ошибках, которые портят впечатление о полуострове, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

«В этом году наплыв туристов, а иногда и нехватка мест в отелях объясняются тем, что многим людям отдых был остро необходим после двух месяцев изоляции. Есть россияне, которые приехали в Крым впервые. Есть много туристов, которые заранее не забронировали и ищут места уже по приезду. Забронировать отель с сегодня на сегодня и даже в начале августа на конец августа проблематично», - отмечает эксперт.

По мнению Стамбульниковой, непозволительной ошибкой менеджмента гостиниц является невежливое отношение к гостям: после резкого отказа в заселении из-за нехватки мест в отеле турист почти наверняка не захочет вернуться.

Повышение цен на отдых также не добавляет привлекательности региону. К счастью, желающих нажиться на курортниках предпринимателей на полуострове немного, уверена глава ассоциации: «повышение цен имеет не массовый, а локальный характер. Такие объекты сами себе роют яму, потому что в следующем году у них загрузка будет меньше, чем в 2019».

Также крымским санаториям и гостиницам стоит разработать привлекательные предложения для россиян на осень, чтобы продлить сезон до ноября. Особенно актуальны в «бархатный сезон» туры выходного дня.

Однако пока менеджеры не торопятся вводить акции - даже несмотря на то, что популярные заведения уже заявляют о бронировании до 70% номеров на сентябрь.

Нередко автопутешественники жалуются на плохое дорожное покрытие, а иногда – и вовсе на полное отсутствие дорог. На это стоит обратить внимание администрациям городов и районов, убеждена специалист.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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