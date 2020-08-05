Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +26
море +25

Курортный сезон

Эксперт: в Крыму часто невежливо относятся к гостям

08:43 среда, 5 августа 2020
Эксперт: в Крыму часто невежливо относятся к гостям

фото © coyc.com.ua

Неудовлетворенность россиян отдыхом в Крыму часто связана с их же нежеланием заранее бронировать места в отелях, а также необоснованным повышением цен и грубым поведением местных предпринимателей.

Об ошибках, которые портят впечатление о полуострове, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

«В этом году наплыв туристов, а иногда и нехватка мест в отелях объясняются тем, что многим людям отдых был остро необходим после двух месяцев изоляции. Есть россияне, которые приехали в Крым впервые. Есть много туристов, которые заранее не забронировали и ищут места уже по приезду. Забронировать отель с сегодня на сегодня и даже в начале августа на конец августа проблематично», - отмечает эксперт.

По мнению Стамбульниковой, непозволительной ошибкой менеджмента гостиниц является невежливое отношение к гостям: после резкого отказа в заселении из-за нехватки мест в отеле турист почти наверняка не захочет вернуться.

Повышение цен на отдых также не добавляет привлекательности региону. К счастью, желающих нажиться на курортниках предпринимателей на полуострове немного, уверена глава ассоциации: «повышение цен имеет не массовый, а локальный характер. Такие объекты сами себе роют яму, потому что в следующем году у них загрузка будет меньше, чем в 2019».

Также крымским санаториям и гостиницам стоит разработать привлекательные предложения для россиян на осень, чтобы продлить сезон до ноября. Особенно актуальны в «бархатный сезон» туры выходного дня.

Однако пока менеджеры не торопятся вводить акции - даже несмотря на то, что популярные заведения уже заявляют о бронировании до 70% номеров на сентябрь.

Нередко автопутешественники жалуются на плохое дорожное покрытие, а иногда – и вовсе на полное отсутствие дорог. На это стоит обратить внимание администрациям городов и районов, убеждена специалист.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов поручил собирать жалобы от туристов. Министерство курортов и туризма Республики Крым должно усилить работу по мониторингу жалоб и обращений от отдыхающих.

Власти Крыма наши 9000 нелегальных отелей и гостиниц. Меры по легализации средств размещения, которые сдают в аренду жилье, расположенное на землях под индивидуальное жилищное строительство, должны быть разработаны до конца октября.

Крымские казаки откажутся от нагаек при разгоне туристов с пляжей. Советник губернатора Аксенова – атаман Сироткин отреагировал на эксцесс в санатории «Форос» и призвал свое войско не брать на дежурства плети.

Аксенов насчитал 1,4 млн туристов в Крыму. В июле в Крыму отдохнули 1,4 миллионов туристов, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Водный кризис
В Крыму начали перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище

В Крыму начали перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище фото

В Крыму начался переброс воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское для дальнейшего снабжения водой Симферополя.

Курортный сезон
Эксперт: в Крыму часто невежливо относятся к гостям

Эксперт: в Крыму часто невежливо относятся к гостям

Неудовлетворенность россиян отдыхом в Крыму часто связана с их же нежеланием заранее бронировать места в отелях, а также необоснованным повышением цен и грубым поведением местных предпринимателей.

Сюжет
Курортный сезон

Курортный сезон

Новости курортного сезона

Власть
«Задрали цены под потолок»: в Крыму жалуются на стоимость продуктов

«Задрали цены под потолок»: в Крыму жалуются на стоимость продуктов

Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что на полуострове жалуются на завышенные цены на продукты.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации