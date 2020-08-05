Бывший крымский КаZантип залило фекалиями

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Село Поповку в Сакском районе Крыма накрыл удушливый смрад канализационных стоков из озер.

Местные жители обвиняют в этом местные пансионаты и бьют в набат, опасаясь, что это закончится экологической катастрофой.

«К нам поступило обращение от жителей села Поповка Сакского района. С их слов, гостиница «Парус» и пансионат «Солнечный» сливают свои стоки в старые отстойники неработающих очистных. Вроде бы как все на своих местах, стоки текут в очистные, но очистные украинского наследия не работают», — сообщил общественник, лидер движения «Стопхлам Крым» Сергей Дубовик.

Ситуация достигла апогея в момент, когда отстойники переполнились и фекалии потекли в расположенное по соседству озеро.

«Дышать зловонием от канализации дело не из приятных, и, кроме того, опасно для здоровья. На место происшествия были приглашены сотрудники Министерства экологии и полиции. Факт нарушения природоохранного законодательства зафиксирован. Но жители переживают, что дело может затянуться», — пишет общественник.

Комментаторы отмечают, что в Саках ситуация плачевная — многие озера в городе и в районе давно превратились в сливные ямы.

В Минэкологии Крыма ситуацию не прокомментировали, перенаправив в Роспотребнадзор республики. Редакция готовит ведомству официальный запрос.

Как сообщалось, в начале июня река из очистных стоков раскинулась прямо на набережной Коктебеля. Виной таким прорывам назвали административную реформу и неспособность местной власти решить многолетнюю проблему.

Однако беда с очистными у многих приморских поселков и городов полуострова - советское наследие попросту не справляется с выросшей нагрузкой. В соседнем же регионе, в Севастополе, 2 миллиарда рублей по криминальной схеме просто растворились в лопнувшем банке.

В тексте использованы материалы: Форпост

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