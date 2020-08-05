Аксенов призвал бизнес не наживаться на туристах

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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал бизнес не завышать цены в туристический период.

«Все должны помнить, что работать надо в длинную, работать на свою репутацию, а пытаться за один месяц сорвать все, задрав цены под потолок, и рассчитывать, что потом приедут другие и с ними поступим так же, ― это неправильно, не по-человечески с точки зрения бизнеса», ― отметил он.

Также Аксенов попросил правительство Крыма отработать возможность для жителей полуострова и туристов оставлять информацию, которая связана с завышением цен, особенно в курортный сезон, передает «Газета.ru».

«Полный перечень проблем по итогу каждого курортного сезона должен быть положен на бумагу с пониманием, где узкие места, что необходимо делать – Каждый год мы должны повышать качество обслуживания», – цитирует Аксенова Крыминформ.

Ранее, 28 июля, Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что отечественные курорты с вылетом в начале августа лидируют по ценовой доступности, оставляя позади Турцию и Танзанию.

14 июля министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что уровень загрузки отелей республики достигает 95–100%, наиболее популярны южное и западное побережье.

8 июля Аксенов заверил, что среди туристов в Крыму нет массовых случаев заболевания COVID-19. Кроме того, по его словам, система здравоохранения республики полностью готова к приему отдыхающих.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма наши 9000 нелегальных отелей и гостиниц. Меры по легализации средств размещения, которые сдают в аренду жилье, расположенное на землях под индивидуальное жилищное строительство, должны быть разработаны до конца октября.

Крымские казаки откажутся от нагаек при разгоне туристов с пляжей. Советник губернатора Аксенова – атаман Сироткин отреагировал на эксцесс в санатории «Форос» и призвал свое войско не брать на дежурства плети.

Аксенов насчитал 1,4 млн туристов в Крыму. В июле в Крыму отдохнули 1,4 миллионов туристов, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Крымпупизм»: психолог объяснила ментальность крымчан. Конфликты между крымчанами и гостями полуострова в высокий курортный сезон часто связаны с «крымпупизмом» и нежеланием местных жителей делить недостающие в регионе ресурсы.