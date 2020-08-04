Возвращение россиян с курортов может спровоцировать мощную вспышку заражений

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Возвращение россиян с курортов может привести к повышению заболеваемости COVID-19 в сентябре.

Об этом «Известиям» заявила завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что все же какая-то часть населения уже переболела. Кроме того, диагностика стала намного лучше, и система здравоохранения уже полностью готова», – отметила она.

Ранее в Краснодарском крае уже зафиксировали рекордный прирост заболевших – 107 случаев на 2 августа, 113 инфицированных на 3-е, тогда как неделю назад суточный прирост составлял 96 инцидентов. Случаи заражения COVID-19 выявлены в 22 городах и районах – то есть в половине всех муниципальных образований Кубани, сообщал региональный оперштаб.

Ситуация с распространением коронавируса в Крыму стабильнее, в среднем суточный прирост составляет 24-28 заболевших. В пятницу, 31 июля, в регионе наблюдалось значительное снижение количества выявленных случаев (всего 13), но с субботы вновь начался рост. Самое большое число инфицированных на полуострове было зафиксировано 2 августа – 37 человек.

Нынешний рост числа заболевших не свидетельствует о начале второй волны COVID-19, считает Кожевникова.

«Это точно продолжение первой волны, потому что эпидемия не заканчивается так быстро, за несколько месяцев», – полагает она.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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