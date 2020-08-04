Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Ялте: власти решили проводить ярмарки ● Беременная депутат ялтинского горсовета Надель сообщила, что заболела коронавирусом ● Ялта стала самой неблагополучной территорией Крыма по заражению вирусом ● В Севастополе среди зараженных снова есть туристы ● Стабильный рост: в Крыму 36 новых заражений коронавирусом
Возможен провал в поиске универсального средства от коронавируса
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что универсального и эффективного средства от коронавирусной инфекции в настоящий момент в мире нет.
Часть его выступления в ходе брифинга приводится на официальной странице ВОЗ в Twitter.
При этом, по его словам, несмотря на то, что несколько вакцин против COVID-19 уже находится на финальных стадиях испытаний, «идеального» средства от заболевания может вообще никогда не появиться.
«Ряд вакцин сейчас находится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся, что у нас будет ряд эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент «серебряной пули» нет, может, никогда не будет», — заявил Гебрейесус в понедельник, 3 августа.
Ранее в этот же день Минобороны России сообщило, что итоговое обследование добровольцев, тестировавших на себе вакцину от коронавируса, разработанную ведомством совместно с Центром имени Гамалеи, показало наличие иммунитета к COVID-19.
Также в понедельник министр промышленности и торговли России Денис Мантуров допустил, что три российские компании должны уже в сентябре начать серийный выпуск этой вакцины от коронавируса.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
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